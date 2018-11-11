"Танці з зірками 2018": Мішель Андраде звернулась до своїх прихильників

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Танці з зірками 2018: Мішель Андраде та Женя Кот
Танці з зірками 2018: Мішель Андраде та Женя Кот / 1+1

Співачка Мішель Андраде та її партнер Женя Кот покинули шоу "Танці з зірками 2018" у чвертьфіналі. Випуск відбувся 11 листопада.

Варто зазначити, що зіркові судді надали перевагу Павлу Вишнякову, який теж опинився у зоні ризику. Відтак Мішель Андраде та Женя Кот попрощались із паркетом у чвертьфіналі шоу "Танці з зірками 2018". Співачка емоційно зізналась, що їй не соромно за свої успіхи на проекті, адже за кілька місяців вона досягнула рівня професійної танцівниці. 

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"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів голосування

 

Вперше після виходу із шоу Мішель Андраде прокоментувала результати голосування. В Instagram-stories зірка показала свою гримерку, засипану подарунками від прихильників. Зокрема, серед сюрпризів виднілись квіти та м'які іграшки. Від такої підтримки Мішель Андраде не стримувала захвату та вдячності. 

Зайшла до своєї гримерки. Тут так багато спогадів. Дякую всім, що ви голосували за нашу пару, любили та боролись разом з нами весь цей час,
– розповіла Мішель Андраде. 

Раніше Женя Кот теж звернувся до прихильників у мережі. Танцівник теж подякував за підтримку та змогу показати стільки яскравих постановок упродовж 12 випусків шоу. 

 

 

 

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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