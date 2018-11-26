У неділю, 25 листопада, в Україні відбувся останній випуск грандіозного шоу "Танці з зірками". За результатами голосування глядачів та журі, головний кубок здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гводзьова.

Шлях до тріумфу пари на шоу "Танці з зірками 2018" був досить непростим. Упродовж 14 тижнів учасники шоу наполегливо тренувались та, не покладаючи рук, поступово завойовували прихильність суддів та глядачів.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 14 випуск: грандіозний фінал шоу

Кожен вихід на паркет Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової був ефектним, а постановка вражала неймовірним перевтіленням. Журналісти LifeStye 24 вирішили показати, як переможці шоу поступово виборювали головний кубок, приголомшуючи всіх у кожному виступі.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – дебютний джайв

"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – пасодобль у стилі Дикого Заходу

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – звабливе танго

"Танці з зірками 2018" 4 випуск дивитись онлайн – ліричний джайв

"Танці з зірками 2018" 5 випуск дивитись онлайн – пристрасне ча-ча-ча

"Танці з зірками 2018" 6 випуск дивитись онлайн – містичний віденський вальс

"Танці з зірками 2018" 7 випуск дивитись онлайн – ефектний квікстеп в стилі німого кіно

"Танці з зірками 2018" 8 випуск дивитись онлайн – романтична румба

"Танці з зірками 2018" 9 випуск дивитись онлайн – неперевершений стріт-фанк

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – контемп Ігоря Ласточкіна з Катериною Белявською

"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – танець з Владом Ямою

"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – танець в стилі Боллівуду

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – фокстрот під пісню Сергія Ласточкіна

"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – запальна самба

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – фрістайл з Юрієм Ткачем

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – аргентинське танго Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – ф'южн у фіналі шоу