Як Ігор Ласточкін і Ілона Гвоздьова здобули перемогу на "Танцях з зірками 2018": відео виступів
У неділю, 25 листопада, в Україні відбувся останній випуск грандіозного шоу "Танці з зірками". За результатами голосування глядачів та журі, головний кубок здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гводзьова.
Шлях до тріумфу пари на шоу "Танці з зірками 2018" був досить непростим. Упродовж 14 тижнів учасники шоу наполегливо тренувались та, не покладаючи рук, поступово завойовували прихильність суддів та глядачів.
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Кожен вихід на паркет Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової був ефектним, а постановка вражала неймовірним перевтіленням. Журналісти LifeStye 24 вирішили показати, як переможці шоу поступово виборювали головний кубок, приголомшуючи всіх у кожному виступі.
"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – дебютний джайв
"Танці з зірками 2018" 2 випуск дивитись онлайн – пасодобль у стилі Дикого Заходу
"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – звабливе танго
"Танці з зірками 2018" 4 випуск дивитись онлайн – ліричний джайв
"Танці з зірками 2018" 5 випуск дивитись онлайн – пристрасне ча-ча-ча
"Танці з зірками 2018" 6 випуск дивитись онлайн – містичний віденський вальс
"Танці з зірками 2018" 7 випуск дивитись онлайн – ефектний квікстеп в стилі німого кіно
"Танці з зірками 2018" 8 випуск дивитись онлайн – романтична румба
"Танці з зірками 2018" 9 випуск дивитись онлайн – неперевершений стріт-фанк
"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – контемп Ігоря Ласточкіна з Катериною Белявською
"Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – танець з Владом Ямою
"Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – танець в стилі Боллівуду
"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – фокстрот під пісню Сергія Ласточкіна
"Танці з зірками 2018" 12 випуск дивитись онлайн – запальна самба
"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – фрістайл з Юрієм Ткачем
"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – аргентинське танго Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової
"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – ф'южн у фіналі шоу