"Танці з зірками 2018": як Катерина Кухар станцювала запальний фрістайл у прямому ефірі

Популярне шоу "Танці з зірками 2018" продовжує дивувати українців. 18 листопада відбувся півфінал проекту, який відзначився курйозами та несподіваними сюрпризами. Зокрема, під час випуску Катерина Кухар забула про стриманість та станцювала запальні рухи фрістайлу.

Всі звикли бачити приму серйозною та граційною. Однак Катерина Кухар теж полюбляє розважитись. Це вона довела під час 13 прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2018".

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Після першого ж виступу балерина здивувала всіх глядачів. Запальний виступ тріо Ігоря Ласточкіна, Ілони Гвоздьової та Юрія Ткача настільки підкорив Катерину Кухар, що вона не всиділа на своєму кріслі та повторила енергійні рухи. Колеги з гумором відреагували на витівку судді, поставивши їй найвищі бали.

Ви так зарядили Катерину, що я ще такого не бачив, – зізнався Монатік, звертаючись до танцівників.

"Мені здалось, що тут якийсь газ розпилений, але я не думав, що настільки", – прокоментував Влад Яма.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна, Ілони Гвоздьової та Юрія Ткача

До слова, за крок до фіналу проект покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Відтак за головний кубок поборються Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Леся Нікітюк та Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.