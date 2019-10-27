"Танці з зірками 2019" 10 випуск: містичні постановки та перевтілення у стилі Геловіну

Невдовзі у світі відзначатимуть одне з наймістичніших свят – Геловін. Організатори шоу "Танці з зірками 2019" вирішили запозичити цю тему і в 10 випуску проєкту запропонували учасникам неймовірні перевтілення. Які образи приміряли зірки для містичних постановок – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У неділю, 27 жовтня, відбувся один з найочікуваніших випусків шоу "Танці з зірками 2019". Кожен з учасників підготував для глядачів несподівані сюрпризи: знаменитості змінились до невпізнання на Геловін та показали ефектні постановки, які викликали захват у всіх глядачів. До костюмованого випуску приєднались і зіркові судді, і ведучі. Тож як минув містичний ефір – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Відкривати проєкт взявся ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно підтвердив чутки про розлучення з дружиною. Шоумен зізнався, що життя продовжується, а надалі кожен виступ він буде присвячувати своїм дітям.

У містичному ефірі Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова отримали один із найскладніших стилів танцю – самбу. Пара показала ритмічну постановку, перевтілившись у героїв мультфільму "Таємниця Коко". Судді відзначили, що Володимир Остапчук не був вправним на паркеті, однак номер був чудовим.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

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Даніель Салем та Юлія Сахневич

Головний секс-символ проєкту "Танці з зірками 2019" у 10 випуску вирішив спростувати розмови, що він повинен був покинути шоу. Даніель Салем додав, що щодня проходить чимале випробування, адже живе з двома пухлинами. На паркеті він прагне показати, що потрібно завжди боротись.

Пара станцювала запальне танго, а Даніель Салем перевтілився у вовкулаку. Правдоподібність виступу підкорила суддів і весь зал.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

А от бунтівники Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар вирішили трішки залагодити конфлікт з суддями. Акторка зізналась, що ніжна постановка повинна б розтопити серця, тому для прямого ефіру учасники обрали віденський вальс.

Знаменитості змінились до невпізнання, перевтілившись у зомбі. За сюжетом, Вікторія та Дмитро після смерті зіграли весілля і станцювали ніжний перший танець. Номер зірвав овації у залі.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

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Ксенія Мішина та Євген Кот

Акторка Ксенія Мішина заявила, що зробить все для того, щоб перемогти на проєкті. Все тому, що зірка пообіцяла це своєму сину.

У прямому ефірі пара станцювала пристрасну румбу, залучивши до постановки пілон. Євген Кот зіграв роль змія, який спокушає Єву (Ксенію Мішину). Номер викликав захват не тільки в залі, але й в прискіпливого Григорія Чапкіса.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Білоруський актор Олексій Яровенко, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Кріпосна", не приховував, що чутки про роман з Оленою Шоптенко його дуже засмутили. Чоловік розповів: родина та його дружина – головні люди в житті, тому він дорожить стосунками і не дозволить іншим втручатись у них.

Попри це Олексій все ж залишився на проєкті. У ритмі квікстепу він та Олена Шоптенко показали історію кохання Дракули.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

А от головна претендентка на перемогу у шоу "Танці з зірками 2019" Анна Різатдінова вирішила проекспериментувати, обравши непросту хореографію. Спортсменка розповіла, що вийти на паркет їй було вкрай складно, адже кілька днів тому помер її дідусь. Родич був для Анни прикладом, як боротись за життя.

Пара виконала фрістайл з елементами балету. Анна Різатдінова та Олександр Прохоров станцювали у стилі "Лебединого озера". Постановку гостро розкритикувала Катерина Кухар. На захист Анни стали інші зіркові судді. Однак у Різатдінової різко підвищився тиск, а учасниці екстрено почали надавати медичну допомогу.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивіться відео – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Олена Кравець та Максим Леонов

Закривати містичний прямий ефір доручили Олені Кравець. Акторка "Кварталу 95" розповіла, наскільки їй складно було народжувати двійнят, адже на поповнення родини вона з чоловіком наважились у 2016 році, коли їй було 39. Тому в перші дні життя малюків зірка навіть боялась дихати поряд з дітьми.

У шоу Олена Кравець та Максим Леонов вирішили проекспериментувати. Пара станцювала хіп-хоп у містичній історії мольфарів.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Відео буде згодом

Що відомо про "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.