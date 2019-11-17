"Танці з зірками 2019" 13 випуск: як вражали учасники та чим здивували номери з суддями проєкту

Цієї неділі, 17 листопада, відбувся довгоочікуваний півфінал грандіозного шоу "Танців з зірками 2019", після якого стали відомі імена суперфіналістів. І оскільки за кубок переможця вже змагаються лише чотири пари, конкуренція стає все запеклішою. Чим запам'ятався півфінал шоу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У 13 випуску прямого ефіру популярного проєкту "Танці з зірками 2019" кожна пара показала три номери: один танець — із класичної бальної програми, другий – разом із суддею шоу, який поставить хореографію, і третій – "танець за життя". Цього разу останній виконуватимуть всі пари одночасно ще до початку оголошення результатів. Цікаво, що загальний танець буде суцільною імпровізацією для учасників.

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Отож, цей випуск шоу розпочався ефектним виходом всіх учасників проєкту.

Перший етап: бальний танець

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Відкривати шоу на паркет вийшла яскрава пара Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Анна зізналася, що досі головною своєї конкуренткою вважає Ксенію Мішину, яка танцює разом з Євгеном Котом.

Вони драйвово та ефектно станцювали танець джайв (бальний танець зі швидкими та вільними рухами, – 24 канал). Судді відзначили, що вони впоралися з завданням і виконали чудовий танець і додали, що пара повинна потрапити до фіналу.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – перший виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Наступними виступили народні улюбленці Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, які ще жодного разу не танцювали "танець за життя". У "Щоденнику" Вікторія розповіла, що не збирається здаватися та хоче перемогти в шоу.

Вони виконали пристрасну бальну румбу, якою заполонили серця глядачів у залі. Одна з членів журі проєкту – Катерина Кухар сказала, що пара є "слабкою ланкою" серед всіх учасників.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – перший виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Далі станцювала ефектна пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Зазначимо, що популярний телеведучий залишився єдиним чоловіком на паркеті серед зірок. У "Щоденнику" Володимир розповів, що хоче помститися своїй конкурентці – Вікторії Булітко.

Пара вражаюче виконала сексуальне ча-ча-ча, яким вразила своїх шанувальників. Судді запевнили, що танець був крутим та незвичним, тому Володимир та Ілона варті бути у фіналі шоу "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – перший виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Ксенія Мішина та Женя Кот

Після цього на паркеті запалювали неймовірні Ксенія Мішина та Євген Кот. У "Щоденнику" Ксенія розповіла, що вона не задоволена минулим випуском, бо вважає, що їм знижують оцінки у шоу.

Пара станцювала пристрасний та незабутній пасадобль, яким намагалася вразити членів журі. Вони натомість заявили, що танець Ксенії та Євгена був дивовижним та жагучим.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – перший виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Другий етап: постановки з суддями

Учасники проєкту "Танці з зірками" станцювали разом із зірковими суддями, зокрема Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – з Владом Ямою, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – з Григорієм Чапкісом, Ксенія Мішина та Євген Кот – з Катериною Кухар, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – з Франсіско Гомесом.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова вийшла на паркет разом з Франсіско Гомесом. Зірковий суддя розповів, як починався його танцювальний шлях у житті та дав важливі поради своїм партнерам по танцю.

Незвичне тріо станцювало запальний фрістайл, який дуже сподобався глядачам. Решта членів журі відповіли, що в танці було багато ритмів та хореографії, а пара впоралася зі всім ідеально.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – другий виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Після цього станцювали народні улюбленці Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар разом із Григорієм Чапкісом. Зірковий суддя зізнався, що заробляти на життя танцями розпочав ще з трьох років. А Вікторія у "Щоденнику" розповіла, що вони хочуть показати у танці справжнє кохання.

Пара станцювала зворушливий вальс, де чоловіки по черзі танцювали з Вікторією. Їхній виступ довів до сліз багатьох присутніх та навіть членів журі. Вони додали, що це було дуже ніжно та незабутньо.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – другий виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Далі вийшли вражати Анна Різатдінова та Олександр Прохоров разом із Владом Ямою. Зірковий суддя розповів, що починав свій шлях з бальних танців, за що часто отримував від хуліганів.

Вони станцювали сексуальне танго, яким "запалили" паркет. Виступ тріо був дуже веселим та чарівним. Судді наголосили, що це був надзвичайний спектакль та крутий танець.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – другий виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Ксенія Мішина та Женя Кот

Наступними дивували Ксеня Мішина та Женя Кот з допомогою Катерини Кухар. Зіркова суддя була дуже сувора з учасниками на репетиціях, адже, за її словами тяжко йшла, аби здобути успішну кар’єру.

Тріо виконало захоплюючий ф’южн, у якому зробили багато класних підтримок. Члени журі відмітили, що їхній виступ "влучив" у саме серце і став прикрасою цього випуску "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – другий виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Третій етап: "вбивча" самба

Після попередніх етапів у шоу учасники мали пройти останній на сьогодні етап – станцювати обов’язковий для всіх "танець за життя".

Володимир Остапчук VS Вікторія Булітко

Першими виступили конкуренти – Володимир Остапчук та Ілона Гвозьова проти Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара. Перша пара виглядала на паркеті більш яскраво, їм вдалося собою затьмарити іншу пару та перетягнути всю увагу на себе. Члени журі сказали, що зіркові учасники були чудовими та танцювали "з вогнем".

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Остапчука та Вікторії Булітко

Ксенія Мішина VS Анна Різатдінова

Наступними позмагалися пари Ксенія Мішина та Євген Кот разом з Анною Різатдіновою та Олександром Прохоровим. Їхні виступи були чарівними та яскравими, від двох зіркових учасників не можна було відвести погляд. Судді сказали, що це було пристрасно та дівчата були на рівні один з одним.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Анни Різатдінової

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"? Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.