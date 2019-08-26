"Танці з зірками 2019" 1 випуск: як минула прем'єра популярного шоу

Вже у неділю, 25 серпня, в Україні відбулась довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2019". Цього року в проекті беруть участь 14 знаменитостей, які упродовж кількох місяців боротимуться за головний приз шоу – золотистий кубок.

У першому випуску "Танці з зірками 2019" на паркет зі своїми партнерами вийшли Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк, Надія Матвєєва, Людмила Барбір, Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, Даніель Салем, MARUV, Поліграф Шарікoff (Серьога), Анна Різатдінова, Олена Кравець, TAYANNA, Дзідзьо та Вікторія Булітко. Участь останньої була під загрозою, адже перед дебютним випуском вона отримала серйозну травму ноги.

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Шоу розпочалось запальним танцем під пісню Мадонни. Після зіркових суддів на паркет вийшли учасники проекту, які показали ефектні підтримки та бальні па.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Відкривати прямий ефір взялась одна з найхаризматичніших пар проекту – Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Зіркові учасники не приховують, що саме цей дует має великі шанси на перемогу, адже Ілона Гвоздьова уже отримала кубок попереднього сезону "Танців з зірками".

Саме з нагородою пара вийшла на паркет. Ілона та Володимир показали запальне ча-ча-ча, поборовшись за кубок на паркеті. Всі судді були в захваті від такого старту проекту.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск – дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

TAYANNA та Ігор Кузьменко

Співачка TAYANNA зізналась, що до слави вона стикалась з багатьма труднощами. Всі перипетії артистка та Ігор Кузьменко втілили у ніжну румбу. Сама співачка не приховувала перед ефіром, що боїться виходити на паркет, оскільки отримала травму хребта. Однак це не завадило їй підкорити глядачів у залі.

Тендітна зірка почала постановку з виконання своєї пісні "Шкода", яку згодом продовжили вокалісти шоу. TAYANNA і Ігор Кузьменко використали досить складні підтримки та зачарували всіх зіркових суддів, окрім Влада Ями.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ TAYANNA та Ігоря Кузьменка

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Даніель Салем та Юлія Сахневич

Запальний Даніель Салем став своєрідною заміною Іраклі Макацарії на проекту. Ресторатор також викликає захват у всіх жінок та підкорює своєю рельєфною фігурою.

З Юлією Сахневич він виконав аргентинське танго. Постановка Даніеля Салема була в стилі "50 відтінків сірого" зі складними хореографічними підтримками, які викликали захват у залі. Однак зіркові судді зізнались, що в одесита ще не ідеальні па, тому порадили йому наполегливо тренуватись.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Ксенія Мішина та Євген Кот

Чималу популярність Ксенії Мішиній принесла роль у серіалі "Кріпосна". Саме цей проект допоміг їй розкрити акторський талант та отримати шалений успіх.

Свій перший танець Ксенія Мішина та її партнер Євген Кот зробили у стилі "Кріпосної". Гра танцівників були настільки переконливими, що звичайний фокстрот перетворився у маленьку виставу. Як глядачі, так і судді були в захваті від постановки.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Участь Вікторії Булітко за тиждень до прямого ефіру була під загрозою. Все тому, що акторка "Дизель Шоу" отримала травму ноги, однак не зменшила кількість тренувань.

Дебютувала гумористка з талановитим "старожилою" Дмитром Дікусаром. Зіркова пара виконала запальний лінді-хоп у стилі "Великого Гетсбі", який викликав овації. Однак техніка Вікторії Булітко ще не досконала, тому оцінки вона отримала не високі.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Білоруський актор Олексій Яровенко погодився взяти участь у шоу "Танці з зірками 2019" після успіху в серіалі "Кріпосна". І, мабуть, не пошкодує, адже йому вже пророкують не менший успіх, аніж в його колеги та земляка – Павла Вишнякова.

На паркет Олексій Яровенко вийшов зі знаменитою Оленою Шоптенко. Пара у ніжному віденському вальсі розповіла історію кохання, яка розпочинається із порятунку від самогубства.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

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Надія Матвєєва та Валерій Шохін

У дитинстві телеведуча Надія Матвєєва відвідувала балетний гурток, але після кількох місяців викладач порадила більше не продовжувати навчання. Тому участь в проекті – це виклик для зірки.

На паркет Надія Матвєєва та Валерій Шохін вийшли із палким танго. Після цього танцю судді відзначили, що цей сезон буде найспекотнішим.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна

Людмила Барбір та Дмитро Жук

Несправність техніки аж ніяк не повпливало на виступ Людмили Барбір. Телеведуча звикла долати всі труднощі, тому з впевненістю вийшла на паркет із Дмитром Жуком.

Для дебютного виступу пара обрала сексуальне контемпорарі, яке підкорило глядачів і суддів. Людмила Барбір і Дмитро Жук показали випадкову зустріч двох людей, яких охоплює пристрасть. Зірки завершили виступ під штучним дощем, що додало пікантності їхній постановці.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Серьога та Аделіна Делі

Репер Серьога вирішив поєднати свій перший виступ на шоу "Танці з зірками 2019" з 15 річницею свого хіта "Чорний бумер". У постановці пара використала справжнє авто, що виглядало дуже ефектно.

У запальному фрістайлі Серьога та Аделіна показали хореографічні підтримки. Посеред виступу репер оголив торс, зірвавши овації в залі. Та от підкорити суддів парі не вдалось.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова зіткнулась з атакою хейтерів через особисте життя, зокрема, колишні стосунки зі скандальним Олександром Онищенком. Тому проект – можливість повернути свою славу.

Разом із Олександром Прохоровим вона вийшла на паркет із пристрастним пасадоблем. Ідеальні па викликали захват та оцінились найвищим балом від суддів – 29.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Зірка фільмів "Свінгери" Михайло Кукуюк завоював собі славу альфа-самця на проекті. На паркет він вийшов із Єлизаветою Дружиніною, обравши для першого виступу запальний квікстеп.

Пара завдяки танцю показала ретро-історію кохання на вокзалі. Під час постановки Кукуюк "освідчився" партнерці, однак так і не зміг підкорити суддів.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

MARUV та Джей

Співачка MARUV вирішила не відходити від свого епатажного образу та разом із Джеєм показала надто відверті танці. Зі своїм партнером вона вийшла на паркет у латексних костюмах та взутті на 20-сантиметрових підборах.

MARUV та Джей зірвали овації у залі, а співачка навіть підготувала для суддів подарунки – спідню білизну.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Джея

Дзідзьо і Яна Цибульська

Одним з останніх на паркет вийшов популярний співак Дзідзьо. Артист зізнався, що не вміє танцювати, однак все ж наважився на участь у шоу. Свій виступ він присвячує мамі.

У ритмічній сальсі Дзідзьо та Яна Цибульська показали історію кохання фанатки до артиста. Упродовж постановки співак намагався позбутись надокучливої красуні, яка зрештою проміняла його на Олега Винника.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської

Олена Кравець та Максим Леонов

Гумористка Олена Кравець закривала перший прямий ефір "Танців з зірками 2019". За лаштунками вона зізналась, що у проекті вона хоче вийти за рамки створеного образу.

Чуттєву постановку Олена Кравець та Максим Леонов розпочали з фрагментів "95 Кварталу" та продовжили ніжним фокстротом. Гумористка вміло показала, що вона теж вміє сумувати і переживати особисті драми.

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Відео буде згодом

Згідно із правилами "Танців з зірками 2019" у першому ефірі шоу ніхто не залишить паркет. Однак ведучі оголосили результати голосування зіркових суддів: Анна Різатдінова та Олексій Прохоров отримали найбільші бали, а от Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна – найменші.

"Танці з зірками"– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.