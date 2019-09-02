"Танці з зірками 2019" 2 випуск: яскраві перевтілення учасників у кумирів

Учасники розважального шоу "Танці з зірками 2019" після прем'єрного випуску розпочали підготовку до тематичних ефірів. Щоразу завдання буде змінюватись, тому упродовж проєкту прихильники зможуть багато нового дізнатись про зірок.

Згідно з анонсом шоу "Танці з зірками 2019", новий випуск, який пройшов 1 вересня, отримав назву "Вечір легенд". Кожна пара отримала непросте завдання – розказати власну історію про кумирів, доповнивши її тематичною постановкою. Як такий задум втілили учасники проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 2 випуск: яка пара першою покинула проєкт

TAYANNA та Ігор Кузьменко

Відкривати ефір взялась співачка TAYANNA, яка вже два тижні танцює з травмою ребра. Романтичну постановку вона виконає під пісню Софії Ротару "Чекай". І хоч артисткою Тетяна Решетняк насправді захоплюється, свій виступ вирішила присвятити не тільки їй, але й силі кохання.

Щемливу історію пара виконала в ритмі фокстроту. Вже, за традицією, TAYANNA не тільки станцювала, але й заспівала фрагмент пісні.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ TAYANNA та Ігоря Кузьменка

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Наступним підкорювати паркет взявся Володимир Остапчук. У відеощоденнику він зізнався, що його кумиром є Олег Винник, який з легкістю збирає стадіони прихильниць. Харизмою артиста Остапчук захоплюється, відтак у постановці перевтілився у співака.

З Ілоною Гвоздьовою телеведучий станцював запальне танго. Під час постановки Володимир Остапчук виконав складні підтримки, викликавши овації в залі. Однак найбільше здивував глядачів вихід на паркет справжнього Олега Винника.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

Даніель Салем та Юлія Сахневич

Даніель Салем присвятив свій танець своїй мамі, яка померла від раку, коли чоловіку було 15 років. У відеощоденнику він зізнався, що його ненька вийшла після оголошення діагнозу з усмішкою та до кінця боролась з недугою. Тому постановка – це підтримка усім людям, які щодня долають хворобу.

Боротьбу з хворобою пара показала у зворушливому контемпорарі, який розчулив чимало людей у залі "Танців з зірками 2019", зокрема, Катерину Кухар.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Людмила Барбір та Дмитро Жук

Хоч Людмилу Барбір порівняли у шоу з Монікою Беллуччі, однак її кумиром є принцеса Діана. Саме вона надихає телеведучу. Людмила Барбір з Дмитром Жуком вирішили показати найважчий період у житті Леді Ді – останні години її життя перед автокатастрофою.

У зворушливому віденському вальсі Людмила Барбір та Дмитро Жук вразили глядачів ніжністю. Постановка символічно завершилась кадрами, коли Людмила Барбір залишилась одна на паркеті та йде на світло.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Актор Олексій Яровенко, якого називають головним претендентом на перемогу, ще наполегливіше готувався до ефіру. Він розповів, що співак Джеймс Браун є його кумиром, адже він вміє захопити своєю енергією та харизмою будь-який зал. І вибір актора був виграшним!

На паркеті Олексій Яровенко з Оленою Шоптенко станцював пристрасне ча-ча-ча, яке запалило зал. Однак зіркові судді розкритикували виступ.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 1 випуск: як минула прем'єра популярного шоу

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Гумористична акторка Вікторія Булітко зізналась, що в захваті від співачки Едіт Піаф. Саме вона, на думку зірки, є прикладом сильною та надзвичайно талановитої жінки, яка здатна підкорювати світ своїм голосом.

На паркеті вона майстерно перевтілилась в Едіт Піаф, завороживши всіх суддів витонченістю. Історія кохання артистки у виконанні Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара отримала одні з найбільших оцінок від зіркових експертів.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Дзідзьо та Яна Цибульська

Після першого прямого ефіру Дзідзьо дуже засмутився, адже отримав низькі оцінки та критику від суддів. Тому він щодня проводив по 6 годин у репетиційній залі. Більше підводити своїх прихильників Дзідзьо не став, відтак взявся за складну постановку.

На паркеті артист із Яною Цибульською вирішив показати пасадобль під пісню Володимира Івасюка. Саме український співак є кумиром Дзідзьо. Пара продемонструвала справжні перипетії між закоханими, які завершуються заручинами.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзя та Яни Цибульської

Серьога та Аделіна Делі

Репер Серьога упродовж тижня обмірковував, як буде завойовувати прихильність Катерини Кухар. Він вирішив станцювати ніжний віденський вальс із Аделіною Делі, зачарувавши всіх романтикою.

Своїм кумиром артист назвав Майкла Джексона, під пісню якого Серьога показав історію майстра зі створення ляльки та його витвір, який ожив. У дарунок від Катерини репер отримав не тільки компліменти, але й ляльку, що нагадувала саму балерину.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі

Надія Матвєєва та Валерій Шохін

Телеведуча Надія Матвєєва заявила, що участь у шоу їй дається не так легко, як вона уявляла. Однак критика від суддів стимулювала зірку на наполегливі тренування. Матвєєва обрала своїм кумиром ще одну жінку, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя – Дженніфер Лопес.

На паркеті вона з Валерієм Шохіним станцювала запальну самбу в стилі Джей Ло з кримінальним сюжетом.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна

Ксенія Мішина та Євген Кот

Ксенія Мішина вирішила не перебирати зірок, які її надихають, а присвятити танець своєму маленькому сину. Цю ідею підтримав і Євген Кот, який побачив ніжність стосунків акторки з її дитиною.

Зіркова пара станцювала приголомшливий джаз-модерн, який підкорив усіх. Вкінці постановки на паркет вийшов і син Ксенії Мішиної.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Аргентинське танго обрали Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Свій танець пара присвятила всім героям, зокрема, за часів Другої світової війни.

У відеощоденнику актор зізнався, що захоплюється своїми батьками, які допомагали військовим в роки бойових дій. Однак щемлива постановка не вразила Катерину Кухар, яка назвала Михайла Кукуюка "найслабшою ланкою" проєкту.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Спортсменка Анна Різатдінова зізналась, що надмірна увага щодо стосунків з Олександром Онищенком, її засмучує. Тому тему особистого життя вона більше не хоче порушувати.

Читайте також: Анна Різатдінова розкрила одну з причин розлучення з Олександром Онищенком

У новому випуску Анна зізналась, що її кумиром є Мадонна. Відтак на паркеті спортсменка показала запальну постановку у стилі фрістайл.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Олена Кравець та Максим Леонов

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець зізналась, що її кумиром є поетеса Віра Полозкова. Саме її вірші дещо змінили життя акторки.

У постановці пара вирішила обіграти це захоплення Олени Кравець, показавши ефектний модерн про непрості сімейні стосунки.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

MARUV та Євген Дмитрієнко

Закривати другий прямий ефір взялась епатажна MARUV. Хоч старше покоління критикує її за відвертість, однак саме своїй бабусі вона присвячує виступ.

Зірка вирішила дещо змінити стиль, обравши віденський вальс. Та навіть у такій постановці MARUV проявила епатаж: вона не позбулась латексного одягу, поверх якого вбрала сукню.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Євгена Дмитрієнка

"Танці з зірками"– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.