"Танці з зірками 2019" 3 випуск: як минув ефір, присвячений звільненим полоненим

8 вересня відбувся 3 випуск розважального шоу "Танці з зірками 2019". На паркет учасники вийшли зі зворушливими постановками під супровід українських пісень, які не залишать байдужими глядачів.

7 вересня з російського полону додому повернулись 35 українців, серед яких – незаконно ув'язнені моряки та політичні в'язні. Подія сколихнула Україну, а організатори проєкту "Танці з зірками 2019" вирішили присвятити героям 3 випуск шоу. Як минув найзворушливіший ефір, який неодмінно увійде в історію проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Цього разу організатори вирішили не оголошувати порядок виступів учасників. Шляхом жеребкування вони дізнавались, в якій послідовності виходитимуть на паркет.

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Відкривати прямий ефір взялись Олексій Яровенко та Олена Шоптенко. Актор зізнався, що спершу зі своєю коханою він зустрічався на відстані, поки не вирішив переїхати жити до України.

На проєкті Олексій Яровенко вперше станцював румбу. У танці пара показала розставання з коханими, яке пережили українські полонені. "Цей танець для вас, герої", – заявили вони перед емоційним виступом.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

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Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Після двох виступів Михайло Кукуюк отримав шквал критики, а чимало учасників шоу переконані, що саме він повинен був покинути паркет. Саме цю ситуацію пара вирішила обіграти у першій частині свого виступу.

За задумом, Михайло та Єлизавета зіграли працівників супермаркету, які переглянули випуск шоу. Ліричний хіп-хоп пара станцювала під пісню Jerry Heil, яку артистка сама виконала на проєкті. Наприкінці постановки на паркеті з'явилась Тіна Кароль з візком.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

Даніель Салем та Юлія Сахневич

Ресторатора Даніеля Салема вже встигли назвати новим секс-символом шоу та заміною Іраклі. У 3 випуску він таки довів це: під час постановки красень оголив свій торс, приголомшивши всіх жінок у залі.

З Юлією Сахневич запальний одесит станцював фрістайл. Даніель Салем виконав складні підтримки та романтичні залицяння до дівчини.

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"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Надія Матвєєва та Валерій Шохін

До нового виступу Надія Матвєєва готувалась вдвічі посиленіше, адже минулого разу вона з Валерієм Шохіним опинилась у зоні ризику.

Свій віденський вальс пара вирішила присвятити всім матерям. Особливо тим, які зустрічали військових полонених в Києві.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна

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Людмила Барбір та Дмитро Жук

Телеведуча Людмила Барбір, яка вже стала однією з фавориток шоу, вирішила порушити важливу соціальну тему – насилля у сім'ї. Знаменитість зіграла на паркеті жертву, яка терпить жорстокість свого коханого.

Пасодобль настільки був реалістичним, що зіркові судді аж хотіли заступитись за Людмилу Барбір. А от сама ведуча спільно з Наталією Могилевською закликала всіх жінок покласти край знущанням.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Дзідзьо та Яна Цибульська

Ще до початку шоу Дзідзьо зізнався, що присвячує свій танець всім звільненим полоненим. У зворушливому фольк-модерні пара порушила тему українських традицій та культури, без якої нація жити не може. Відтак Дзідзьо закликав усіх поважати фольклор та не цуратись своєї історії.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської

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Ксенія Мішина та Євген Кот

Романтичні постановки пари та незапланований поцілунок вже спровокували чутки про роман Ксенії Мішиної та одруженого Євгена Кота. Акторка вже встигла спростувати всі припущення, а танцівник заявив перед ефіром, що на паркеті вони дозволяють собі значно більше, аніж після випуску проєкту.

Однак від пристрасних постановок пара не відмовилась. Ксенія та Євген станцювали танго про справжню жіночу драму, чим підкорили суддів та глядачів у залі.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Після критики Влада Ями комедійних постановок Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова вирішили показати справжню драму на паркеті. Учасники проєкту показали непрості стосунки закоханих, які врешті прощаються один з одним.

Складну та емоційну постановку пара втілила у фокстроті, який підкорив зіркових суддів.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

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Олена Кравець та Максим Леонов

Акторка Олена Кравець та Максим Леонов після попередніх ефірів стали одними з фаворитів: зіркова пара отримала схвальні відгуки від суддів та глядачів. Однак тріумфальні виступи негативно повпливали на учасників.

У третьому випуску Олена і Максим виступили із самбою, показавши закохану пару. Судді відзначили, що танець був невдалим, а рухи зірок – незграбними.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

До прямого ефіру всі не були впевнені, що Анна Різатдінова вийде на паркет. Під час попереднього виступу спортсменка травмувала спину та після медичної допомоги завершила випуск.

Однак травма не повпливала на рішення Анни вийти на паркет. Учасниця шоу з Олександром Прохоровим підготували зворушливий танець, на початку якого спортсменка виконувала па із зав'язаними очима. Віденський вальс отримав найвищі оцінки суддів та захоплені відгуки.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Серьога та Аделіна Делі

Співак Серьога заявив, що Україна для нього стала настільки близькою, що він прагне отримати тут громадянство.

У постановці він вирішив відійти від звичного образу репера, зігравши роль Гриця із "Марусі Чурай". Містичний пасодобль-ф'южн вразив Катерину Кухар, яка подарувала артисту книгу. Натомість Серьога пообіцяв присвятити судді наступний танець.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Чи не вся країна, затамувавши подих, очікувала на виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара. Виступ пари продовжився конфліктом між Катериною Кухар та Іриною Білик. Відтак нову постановку Вікторія назвала антибулінгом.

Пара станцювала хіп-хоп, який запалив паркет шоу. Однак судді дещо розкритикували па Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

MARUV та Джей

Закривати третій прямий ефір доручили найепатажнішій парі проєкту – MARUV та Джею. Артистка зізналась, що до успіху їй довелось пройти нелегкі випробування. Відтак виступ пара присвятила усім людям, які йдуть до своєї мрії.

Вперше на шоу MARUV позбулась латексного костюма, поставши перед глядачами у червоному боді з рукавами. В епатажному вбранні співачка виступила з ніжним контемпорарі. MARUV отримала схвальні відгуки та книгу від Катерини Кухар – "Котик хоче гратись".

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Джея

Танці з зірками"– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.