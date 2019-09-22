"Танці з зірками 2019" 5 випуск: життєві драми Олени Кравець та стриптиз від MARUV

У неділю, 22 вересня, в Україні відгримів 5 випуск розважального проєкту "Танці з зірками 2019". Цього разу учасникам вдалось зворушити глядачів життєвими історіями та приголомшливими постановками. Чим запам'ятається особливий ефір – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Напередодні 5 випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори проєкту оголили, що темою вечора став "Рік, який змінив життя". Перед виступами учасники поділились із глядачами спогадами, багато з яких досі не з'являлись у ЗМІ. Ці історії втілились у постановки, які підкорили не тільки глядачів у залі, але й зіркових суддів.

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Даніель Салем та Юлія Сахневич

Відкривати прямий ефір довірили Даніелю Салему та Юлії Сахневич. Перед виступом одеський ресторатор розповів про роки, коли він жив у Лівані. Тоді під час бойових дій він говорив по телефону зі своєю дівчиною, яка згодом стала його дружиною. Зв'язок обірвався, а українка вважала, що Даніель загинув. Після цього чоловік переїхав до Одеси та одружився.

Зіркова пара, яка є однією з фаворитів шоу, виконала віденський вальс, який не залишив байдужим нікого з глядачів.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема і Юлії Сахневич

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Телеведучий Володимир Остапчук зізнався, що 2017 рік докорінно змінив його життя. Тоді ще невідомому ведучому і вчителю англійської мови запропонували вести Євробачення. Володимир Остапчук тріумфував на вокальному конкурсі та отримав світову славу.

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На паркеті він з Ілоною Гвоздьовою продемонстрували запальне народне диско. Володимир Остапчук виконав складні підтримки, які викликали овації серед глядачів.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Акторка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" вирішила присвятити постановку своїй загиблій колезі Марині Поплавській. Вікторія зізналась, що цю жахливу втрату їй і досі складно усвідомити. Вона додала: кожна людина колись втрачала близьких, тому танець також посвятили всім, хто назавжди залишиться у нашій пам'яті.

Зіркова пара станцювала чуттєвий контемпорарі, в якому показала швидкоплинність часу. Постановка зворушила всіх, а от судді знайшли недоліки у виконанні па.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Спортсменка Анна Різатдінова зізналась, що її участь в Олімпійських іграх став переломним у житті. До доленосного виступу вона готувалась довгі роки, тому перемога була справжньою винагородою праці гімнастки.

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У запальному ф'южні Анна та Олександр показали підготовку до Олімпійських ігор. Різатдінова показала свої спортивні навики, які розкритикували судді.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Дзідзьо та Яна Цибульська

Популярний співак Дзідзьо розповів, що колись і мріяти не міг про шалену славу. Зростав чоловік у селі на Львівщині та вже тоді помітив особливу увагу від дідуся-ветеринара, якого називали Дзідзьом. Цей псевдонім артист згодом запозичив та поринув у світ шоу-бізнесу, не слухаючи коментарів про не формат.

На паркеті Дзідзьо та Яна Цибульська станцювали квікстеп, який не був вправним, однак гумористичним.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Ця пара довгий час думала, яка ж подія вплинула на життя. Олексій Яровенко та Олена Шоптенко пригадали, що обидвоє народились у рік Чорнобильської трагедії. Серіал від HBO спонукав актора на спогади. Після трагедії у його бабусі і тітки виявили рак, остання померла від недуги.

Постановку Олексій та Олена присвятили всім, хто вижив після Чорнобильської аварії та брав участь у ліквідації її наслідків.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

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Ксенія Мішина та Женя Кот

Акторка Ксенія Мішина, яку часто звинувачують в одноманітності, вирішила кардинально змінити свій образ із "Кріпосної". У новому випуску вона з Євгеном Котом станцювала зворушливий хіп-хоп, який пара присвятила своїм рідним.

За словами Ксенії Мішиної, її життя змінилось, коли вона народила сина Платона. Батько хлопчика не хотів брати участь у вихованні дитини, тому покинув зірку, коли та була вагітною. Тому тільки син допоміг Ксенії досягнути успіху та не здаватись.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Жені Кота

Олена Кравець та Максим Леонов

Завжди усміхнена акторка Олена Кравець вирішила розповісти про 1995 рік, коли вона долучилась до "Квартал 95". Тоді зірка ледь зуміла переконати чоловіків, що їм потрібно розбавити свою команду жінкою. І хоч всі глядачі бачили успішну акторку без турбот, насправді Олена Кравець переживала свої драми та відвідувала психоаналітика.

Саме походи до фахівця пара вирішила показати в емоційному танго. Проте суддям не вистачило майстерності та харизми.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Актор Михайло Кукуюк став жертвою хейтерів. Чоловіка неодноразово звинувачували у накручуванні голосів та несправедливій участі у шоу. Та попри всі цькування Михайло кожного ефіру виходить на паркет та демонструє постановки із Єлизаветою Дружиніною.

Запальне ча-ча-ча Михайло Кукуюк вирішив присвятити всім учасникам, яким судді ставили низькі оцінки.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

Відео буде згодом

Людмила Барбір та Дмитро Жук

Людмила Барбір зізналась, що у 2016 році пережила те, чого нікому не побажала б. Маму телеведучої паралізувало, тому упродовж тривалого часу вона доглядала за ненькою та зрозуміла, наскільки спілкування з рідними є важливим. Наразі мама Людмили почувається добре, а зірка присвячує постановку всім батькам.

На паркеті пара станцювала фокстрот, який розчулив глядачів.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитрра Жука

MARUV та Джей

Епатажна MARUV вирішила розповісти глядачам, що йшла до свого успіху довгих 10 років. Артистка побувала на сотнях кастингах і тільки після "Голосу країни" вперше заявила про себе. У 2016-му MARUV, попри всі невтішні прогнози, взялась завойовувати іноземні сцени та отримала шалену популярність.

Виступ пари став останнім у випуску. MARUV та Джей станцювали еротичний стрип, викликавши захват у чоловіків та критику серед жінок.

"Танці з зірками 2019" 5 випуск: дивитись онлайн – виступ MARUV та Джея

Відео буде згодом

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.