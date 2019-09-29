"Танці з зірками 2019" 6 випуск: учасники втілилися в образи Джокера та Леді Гаги на паркеті

У неділю, 29 вересня, в Україні пройшов вибуховий 6 випуск розважального проєкту "Танці з зірками 2019". Учасники вражали глядачів неймовірними виступами та власними історіями. Чим здивував незвичний ефір – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Напередодні 6 випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори проєкту оголосили, що вечір пройде під темою "Вечір кінофільмів". Перед виступами учасники поділились із глядачами особистими спогадами у своєму "щоденнику". А також показали власні драми та комедії у своїх постановках.

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Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Відкривати прямий ефір довірили Вікторії Булітко та Дмитру Дікусару. Для свого сьогоднішнього танцю пара вибрала фільм "Аліса в країні чудес", адже вважають, що він їх характеризує.

Вікторія та Дмитро чудово втілилися у свої фантастичні образи та станцювали запальний контемпорарі, який заполонив серця глядачів. Судді шоу наголосили, що це був казковий початок, але танцювальних навичок їм не вистачило.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Даніель Салем та Юлія Сахневич

Наступними на паркет вийшли Даніель Салем та Юлія Сахневич, які вирішили вразити танцем за темою найромантичнішого фільму минулого року "Зірка народилася" – в образах Джокера та Леді Гаги.

У "щоденнику" Даніель Салем розповів про свій тяжкий шлях на "Танцях з зірками" та додав, що він підготував сюзприз. Виявилося, що це буде його власний виступ – він заспівав пісню з фільму на початку танцю.

Потім пара дуже зворушливо та емоційно станцювала румбу. Влад Яма відзначив, що це було неперевершено та "живо", а Франциско Гомес додав, що їм необхідно потрапити до фіналу.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Після цього вийшли на паркет Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, які станцювали у стилі фільму "Сімейка Адамсів". Напередодні виступу вони зізналися, що не очікували такого тяжкого шляху в "Танцях з зірками".

Пара виконала незабутнє та оригінальне ча-ча-ча з ефектними підтримками. Окрім того, їм у танці допомогли колишні учасники – Надія Матвєєва та Серьога. Члени журі сказали, що хореографія була правильною, а танець чудовим.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Четвертими підкорити суддів і глядачів своїм танцем вирішили Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. Інші учасники наголошують, що не розуміють, чому Кукуюк досі в проєкті, проте сам Михайло зізнався, що зробить для перемоги все можливе.

Пара станцювала у стилі комедійного популярного фільму "Маска". Михайло та Єлизавета виконали драйвове та енергійне лінді-хоп. Проте судді розкритикували їхній виступ.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Далі на паркет вийшли Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. У "щоденнику" телеведучий зізнався, що мріє про свою перемогу в шоу. В ефірі пара виконала танець про двох закоханих із найпопулярнішого фільму "Титанік".

Їх контемпорарі був дуже ніжним та зворушливим, який нікого не зміг залишити байдужим. Судді сказали, що Володимир з Ілоною стали танцювати краще, ніж минулого тижня.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Наступними вийшли на паркет Олексій Яровенко та Олена Шоптенко. Пара станцювала в образах Харлі Квін та Джокера з фільму "Отряд самоубийц".

Їхній танець був настільки запальним та ефектним, що вразив глядачів та суддів. Адже вони влаштували вибухове шоу. Члени журі зазначили, що було багато акторської майстерності, але не вистачило танцювальної майстерності.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

Ксенія Мішина та Женя Кот

Сьомими підкорювати глядачів та суддів вийшли Ксенія Мішина та Женя Кот, яких вважають найпристаснішою парою на проєкті.

Пара станцювала запальний джаз у стилі мюзиклу "Чикаго". Судді відзначили, що виступ був "вбивчим" та додали, що саме їхня пара повинна лідирувати в шоу.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Дзідзьо та Яна Цибульська

Після цього виступили Дзідзьо та Яна Цибульська, які у минулому випуску потрапили в зону ризику. У своєму "щоденнику" Дзідзьо зізнався, що і сам вже зробив два фільми та навіть має за них нагороди.

Сьогодні вони вийшли на паркет в образах з фільму "Мулін Руж" та станцювали незабутнє та яскраве танго. Члени журі запевнили, що виступ був ефектним та вони варті свого місця в проєкті.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Дзідзьо та Яни Цибульської

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Людмила Барбір та Дмитро Жук

Наступними вражали Людмила Барбір та Дмитро Жук. Напередодні виступу телеведуча зізналася, що конкуренція в шоу не стане їй на заваді до перемоги.

Пара вирішила показати кримінал та еротику на танцполі з фільму "Кримінальне чтиво". Танець вийшов дуже енергійним та яскравим.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

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Олена Кравець та Максим Леонов

Останніми виступили Олена Кравець та Максим Леонов. Олена розповіла у щоденнику, що Франциско Гомес занижує їм оцінки, тому вони вирішили "відігратися" на цьому ефірі.

Пара показала на паркеті "Службовий роман" у вигляді спокусливого фрістайлу. Танець дійсно вийшов гарячим, особливо коли Олена Кравець станцювала стриптиз на столі. Судді сказали, що пара виклалася на всі 100%.

"Танці з зірками 2019" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максим Леонов

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Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.