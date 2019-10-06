"Танці з зірками 2019" 7 випуск: як минув довгоочікуваний обмін партнерами

Цієї неділі, 6 жовтня, в Україні відбувся захопливий 7 випуск розважального проєкту "Танці з зірками 2019". Вперше у сезоні учасники шоу вийшли на паркет зі своїми суперниками та показали з ними гарячі постановки. Чим вразив незвичний випуск – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

У переддень 7 випуску шоу "Танці з зірками 2019" організатори оголосили, що учасники проєкту пройдуть чимале випробування. Знаменитості обмінялися партнерами, тому демонструвати вправність у постановці їм довелося зі своїми суперниками. За традицією, оголошувала пари співачка Тіна Кароль. Тож з якими партнерами довелось станцювати зіркам – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Олена Кравець та Дмитро Дікусар

Відкривати 7 випуск шоу взялись Олена Кравець та Дмитро Дікусар. Зірка "Кварталу 95" вирішила пов'язати постановку із виступом суперників – Вікторії Булітко та Максима Леонова. Обидві гумористичні акторки розпочали номер у стилі серіалу "Секс у великому місті", домовившись у барі про обмін партнерами.

На паркеті Олена Кравець та Дмитро Дікусар приголомшили глядачів пристрасним та ніжним віденським вальсом.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Дмитра Дікусара

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Вікторія Булітко та Максим Леонов

Тематично продовжили виступ попередньої пари Вікторія Булітко та Максим Леонов. Пара розпочала постановку із пристрасного поцілунку, який викликав чималі овації у залі. Запальний ф'южн Вікторія та Максим провели у формі батлу із суперниками.

Під час постановки пара продемонструвала складні підтримки та справжню американську пристрасть. Та поки глядачі зустрічали учасників з оваціями, судді назвали виступ Вікторії Булітко та Максима Леонова не таким вправним, як у їхніх конкурентів.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Максима Леонова

Ксенія Мішина та Єлизавета Дружиніна

Здивувати прихильників вирішила і акторка Ксенія Мішина. Вона вперше у цьому сезоні шоу створила дует із танцівницею Єлизаветою Дружиніною. Таким чином акторка отримала шанс продемонструвати, що не Євген Кот є головним секретом її успіху на проєкті.

Танцівниці запалили на паркеті з аргентинським танго. Ксенія Мішина вкотре розіграла сюжет у стилі серіалу "Кріпосна", однак цього разу вона постала в образі деспотичної княгині.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Єлизавети Дружиніної

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Людмила Барбір та Євген Кот

Телеведуча Людмила Барбір прислухалась до своїх прихильників та підготувала спекотну постановку у сексуальному боді. Пристрасне ча-ча-ча вона станцювала із Євгеном Котом.

Пара показала гарячу постановку на кухні, чим викликала захват у залі. Після пристрасної постановки Людмила Барбір та "шеф-кухар" Євген Кот подарували усім суддям солодощі із полуницею.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Євгена Кота

Олексій Яровенко та Юлія Сахневич

А от актор Олексій Яровенко перед виступом вирішив спростувати чутки про романтичні стосунки на проєкті. Чоловік зізнався, що кохає свою дружину та не дозволить іншим руйнувати його сімейну ідилію.

Один із фаворитів шоу вийшов на паркет із Юлією Сахневич. Виступ Олексій Яровенко присвятив коханій дружині та виконав віденський вальс під романтичну композицію "Я люблю тебе".

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Юлії Сахневич

Даніель Салем та Олена Шоптенко

Перед прямим ефіром ресторатор і телеведучий Даніель Салем зізнався, що хотів би хоч раз станцювати із Оленою Шоптенко. Під час обміну партнерами він отримав таку можливість та вийшов на паркет зі знаменитою танцівницею.

Запальна пара вирішила показати пристрасний пасодобль у стилі королівської боротьби за владу. Даніель та Олена настільки були гармонійними в образах, що судді не стримували захвату від такого тандему.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Олени Шоптенко

Михайло Кукуюк та Ілона Гвоздьова

Актор Михайло Кукуюк від початку проєкту потерпає від хейтерів як у мережі, так і серед учасників шоу. Виправити ситуацію вирішила Ілона Гвоздьова, яка зійшлась із ним у ритмічній постановці.

Пара обрала для виступу самбу. Михайло Кукуюк зіграв роль вченого, який створив жінку та у танці хотів показати, хто ж буде домінувати у їхньому дуеті.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Ілони Гвоздьової

Анна Різатдінова та Дмитро Жук

Розпалити паркет вирішили Анна Різатдінова та Дмитро Жук. Спортсменка обрала на жеребкуванні партнера своєї найзатятішої конкурентки Людмили Барбір, тому з танцівником хотіла показати номер, не схожий на попередні.

Анна та Дмитро обрали пристрасне танго, яке спалахнуло у казино. Спортивна гімнастка вкотре показала свої приголомшливі розтяжки та поцілунок із Дмитром Жуком.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Дмитра Жука

Відео буде згодом

Володимир Остапчук та Олександр Прохоров

Закривати прямий ефір довірили незвичній парі – Володимиру Остапчуку та Олександру Прохорову. Перед виступом телеведучий зізнався, що не очікував такого дуету, тому довго не міг змиритись із цим.

На паркеті Володимир Остапчук та Олександр Прохоров вирішили показати всю свою мужність у пасодоблі. Чоловіки зійшлись у запеклій боротьбі за королеву – Катерину Кухар.

"Танці з зірками 2019" 7 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Олександра Прохорова

Відео буде згодом

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.