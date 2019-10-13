"Танці з зірками 2019" 8 випуск: тріумфальні перевтілення та нелегкий іспит бальними танцями

У неділю, 13 жовтня, в Україні пройшов 8 випуск шоу "Танці з зірками 2019". Учасники проєкту станцювали ніжні бальні танці, продемонструвавши свої бездоганні па. Якими постановками дивували зірки з танцюристами в цьому ефірі – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Напередодні 8 випуску шоу "Танці з зірками 2019" учасники отримали чергове цікаве завдання від організаторів проєкту. В ефірі вони мали станцювати один з бальних танців, приголомшивши головного суддю ефіру – хореографа Григорія Чапкіса. Чи вдалось їм це зробити та скласти іспит з бальних танців – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Даніель Салем та Юлія Сахневич

Відкривати особливий ефір взялась одна з найпалкіших пар проєкту – Даніель Салем та Юлія Сахневич. Учасники обрали пристрасне ча-ча-ча, показавши складні підтримки та ефектну історію кохання байкера. Постановка, в якій задіяли справжній мотоцикл, підкорила Григорія Чапкіса та інших зіркових суддів шоу.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Перед виступом ведучий Володимир Остапчук зізнався, що прагне перевершити успіх свого конкурента Даніеля Салема. Тому він ще наполегливіше приступив до підготовки до виступу в шоу. На паркет пара вийшла із класичним віденським вальсом, показавши ніжні па під акомпанемент Девіда Аксельрода. Зворушливий виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової викликав овації у залі.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Ксенія Мішина та Женя Кот

А от акторка Ксенія Мішина вирішила дещо зруйнувати свій образ тендітної танцівниці та "Кріпосної". Учасниця проєкту вийшла на паркет із Євгеном Котом та показала кумедний джайв під пісню Вєрки Сердючки. У постановці пара висміяла серйозність професіоналів перед танцювальним конкурсом та продемонструвала, як можна завоювати прихильність суддів завдяки порушення звиклих правил та легкості.

Однак виступ Ксенії та Євгена отримав чимало критики серед суддів, які помітили неідеальні па та помилки у базових рухах.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Мабуть, найскладніше було вийти на паркет Олексію Яровенку. У попередньому випуску він зізнався, що хотів покинути шоу через інтриги та плітки, однак згодом передумав і продовжив боротьбу за перемогу. Таке рішення висміяли учасники "Танців з зірками 2019", опублікувавши курйозні відео у своїх блогах.

Всупереч насмішкам Олексій Яровенко та Олена Шоптенко показали приголомшливе танго, яке запалило паркет. Пара черпала натхнення з виступу танцівниці та Володимира Зеленського. І такий вибір був успішним – Олена і Олексій зуміли викликати захват у суддів.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна

Після нещадної критики серед учасників проєкту та суддів Михайло Кукуюк вирішив довести, що таки гідний участі у шоу. Актор відкинув образ гумориста, поставши на паркеті з ліричною румбою. Однак чуттєва пісня та ніжні па, на жаль, не зуміли підкорити експертів. Зіркові судді засипали Михайла Кукуюка та Єлизавету Дружиніну несхвальними відгуками та поставили найнижчі оцінки.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Кукуюка та Єлизавети Дружиніної

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

А от олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров зуміли викликати овації не тільки у залі, але й у Григорія Чапкіса. Легендарний хореограф стоячи аплодував учасникам проєкту, зазначивши, що вони єдині зуміли бездоганно виконати всі па і підтримки.

Підкорити шоу парі вдалось завдяки сексуальній та ритмічній самбі. У відеощоденнику Анна Різатдінова зізналась, що хоче повторити успіх своєї колеги Лілії Підкопаєвої, яка перемогла у дебютних "Танцях з зірками", і це наразі їй вдається.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Людмила Барбір та Дмитро Жук

Телеведуча Людмила Барбір зізналась, що після сексуальної постановки з Євгеном Котом її прихильники попросили бути більш стриманою. Серед людей, які не оцінили пристрасний танець, була й мама ведучої. Однак самій Людмилі Барбір подобається показувати свою жіночність.

У прямому ефірі Людмила та Дмитро продемонстрували запальний квікстеп, який підкорив зіркових суддів. Однак головну конкурентку Анну Різатдінову парі все ж не вдалось перевершити.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

"Бунтарі проєкту" – саме таке звання отримали Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко. Танцівник щоразу зриває записи відеощоденників, а акторка звинувачує суддів у необ'єктивності. Тому їхня участь у новому випуску була під загрозою.

Однак Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар таки вийшли на паркет із чуттєвим фокстротом. Пара зворушила ніжністю та професійністю.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Олена Кравець та Максим Леонов

Акторка Олена Кравець була на грані виходу з проєкту "Танці з зірками 2019". Тому у відеощоденнику вона ствердно заявила, що хоче продовжувати участь у шоу та вивчати нові стилі танцю. Це організатори розважального проєкту взяли до уваги та запропонували їй та Максиму Леонову виконати пристрасний пасодобль.

За словами Олени Кравець, перевтілитись у харизматичну іспанку їй далось нелегко. Але вона все ж впоралась із завданням та запалила на паркеті з гарячим номером.

"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.