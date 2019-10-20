"Танці з зірками 2019" 9 випуск: щемливі історії з дитинства і виступи з маленькими танцівниками

У неділю, 20 жовтня, в Україні пройшов 9 випуск шоу "Танці з зірками 2019". Організатори запропонували учасникам пригадати своє дитинство та поділитись із глядачами своїми історіями. Як ці розповіді стали основою для постановок – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Розважальний проєкт "Танці з зірками 2019" продовжує підкорювати прихильників, адже щоразу знаменитості демонструють ще більшу вправність та складні па. У 9 випуску шоу учасники вкотре змогли здивувати, розповівши свої дитячі спогади. На паркет пари вийшли з маленькими танцівниками, які допомогли їм показати нетипові постановки. У мережі вже прогнозують, що прямий ефір стане найніжнішим в історії вітчизняного шоу. Які пари змогли підкорити глядачів – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

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Даніель Салем та Юлія Сахневич

Відкривали випуск фаворити проєкту – Даніель Салем та Юлія Сахневич. У відеощоденнику ресторатор та ведучий зізнався, що його дитинство пройшло у Бейруті, а сім'я завжди потребувала коштів.

У постановці Даніель та Юлія показали історію кохання з першого погляду під час різдвяного шопінгу. Пара станцювала запальний квікстеп з маленькими помічниками.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

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Людмила Барбір та Дмитро Жук

Телеведуча Людмила Барбір наголосила, що молоді жінки часто намагаються відповідати складеним у суспільстві стереотипам. Водночас вони забувають про найголовніше: щаслива та реалізована мама – це і щасливі діти.

Запальну самбу Людмила Барбір та її партнер Дмитро Жук станцювали із 5 дітьми. Під час виступу пара показала життя багатодітної сім'ї, а телеведуча двічі сіла на шпагат, щоб перевершити конкурентку Анну Різатдінову.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Людмили Барбір та Дмитра Жука

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко

Білоруський актор зізнався, що прийшов на проєкт "Танці з зірками 2019", щоб побороти комплекси та сором'язливість. За словами Олексія Яровенка, невпевненість у собі розвинулась через брак уваги від батьків. Тому він переконаний: спілкування з дитиною може допомогти їй бути успішною у дорослому житті.

Цю тему Олексій Яровенко та Олена Шоптенко вирішили втілити у контемпорарі. Допомогла їм це зробити Меланія Сушко, яка стала справжнім відкриттям попереднього сезону та зуміла підкорити британських авторів проєкту.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова

Ще у дитинстві Володимир Остапчук мріяв стати ведучим. Однак прагнення бути знаменитим часто ставало приводом для цькувань у школі. Саме критика і булінг стимулювали Володимира Остапчука впевнено йти до здійснення своєї мрії.

Під час виступу пара показала змагання з маленькими копіями. У ритмі джайву суперник Володимира Остапчука перетанцював його і завоював прихильність обох танцівниць.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Ксенія Мішина та Євген Кот

Акторка вирішила поділитись, що у дитинстві її батьки розлучились. Це стало великим шоком для Ксенії Мішиної, а вже у дорослому житті вона повторила досвід мами. Зірка "Кріпосної" сама виховує сина та пообіцяла йому, що додому повернеться із кубком "Танців з зірками 2019".

На паркеті пара показала ніжний віденський вальс, в якому переповіли чуттєву історію однієї сім'ї. Танець Ксенії Мішиної та Євгена Кота викликав овації у залі.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики пригадала своє розлучення зі скандальним ексдепутатом Олександром Онищенком. Анна Різатдінова заявила, що на проєкті прагне показати всім колишнім: вона може досягати успіху і самостійно. Це зірка вже встигла продемонструвати, адже саме спортсменка є головною претенденткою тна перемогу.

Прямий ефір для Анни Різатдінової та Олександра Прохорова допоміг поринути назад у минуле. Пара станцювала запальний хіп-хоп, довівши, що їм будь-який жанр до снаги. Шкільну постановку допомогли втілити маленькі танцівники.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Відео буде згодом

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Бунтівники шоу викликали шквал критики серед колег. Скандальні заяви Дмитра Дікусара та коментар, що це "проєкт дегенератів", викликали незадоволення в учасників "Танців з зірками 2019". У відеощоденнику Вікторія Булітко вирішила не реагувати на жорстку критику, а розповісти про прагнення бути мамою. Зірка додала, що через це виступ для неї буде дуже особливим.

На паркеті Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар показали символічне ча-ча-ча. За сюжетом постановки, танцівник – суворий вчитель у спецшколі, а Вікторія – бунтівниця, яка додає барв у навчальний процес.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара

Відео буде згодом

Олена Кравець та Максими Леонов

Телеведуча Олена Кравець розповіла, що на участь у шоу надихнула її старша донька. І хоч 16-річна Марія живе від неї окремо, тому акторка дуже хотіла б стати кумиром для нащадка. Свій виступ Олена Кравець присвятила первістку.

Постановка у пари вийшла казковою. Олена перевтілилась у Мері Поппінс та завдяки фокстроту і двом маленьким танцівникам показала історію легендарної няні.

"Танці з зірками 2019" 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Олени Шоптенко та Максима Леонова

Відео буде згодом

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.