"Танці з зірками 2019" 2 випуск: яка пара першою покинула проєкт

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Танці з зірками 2019 – хто вибув 01.09.2019 – 2 випуск онлайн
"Танці з зірками 2019" 2 випуск: хто покинув шоу / Instagram / @tanci1plus1

1 вересня на телеканалі 1+1 відбувся другий прямий ефір шоу "Танці з зірками 2019". За правилами проєкту, саме в цьому випуску один із учасників вперше розпрощається із паркетом.

Традиційно, організатори шоу "Танці з зірками 2019" визначають це шляхом голосування глядачів та зіркових суддів. Та пара, яка отримала найменше балів, змушена покинути шоу. 

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Прямий ефір "Вечір легенд" не став винятком. У випуску 14 зіркових учасників відверто розповіли, хто є їхніми кумирами, та презентували танець, який відображав це вподобання.

Не всі зіркові пари отримали схвальні відгуки від суддів, тому в першому етапі голосування турнірну таблицю закривали Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна. У коментарі Катерина Кухар назвала пару "найслабшою ланкою" проєкту. Однак глядачі їх врятували, віддавши свої голоси. 

У зону ризику потрапили Надія Матвєєва і Валерій Шохін та TAYANNA з Ігорем Кузьменком. Покинула проєкт співачка, якій не вистачило всього кілька голосів до проходу в інший етап шоу. 

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Я хочу подякувати своєму партнеру, бо він класний і справжній чоловік. Те, що я пережила тут, на проєкті, не можу порівняти ні з чим. І всім учасникам дякую, – сказала, ледь стримуючи сльози TAYANNA.

Водночас Ігор Кузьменко відмовився від прощального слова. 

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ TAYANNA та Ігоря Кузьменка

"Танці з зірками"
– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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