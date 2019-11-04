"Танці з зірками 2019" 11 випуск: яка пара залишила проєкт

Шоу "Танці з зірками 2019" стає дедалі непередбачуванішим. За місце у фіналі залишились боротись найкращі пари, відтак глядачі докладають чимало зусиль, щоб їхні фаворити не покинули проєкт. Однак в 11 випуску один з учасників все ж повинен був виголосити прощальне слово.

Згідно з правилами шоу "Танці з зірками 2019", після ефектних виступів ведучі закривають лінії для голосування. Дві пари, які отримали найменшу підтримку від своїх прихильників та суддів, повинні станцювати танець за життя. До виходу на паркет учасники не знають ані пісні, ані стилю бального танцю, який повинні продемонструвати.

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В 11 випуску шоу "Танці з зірками 2019" у зоні ризику опинились Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко. Учасники станцювали джайв, показавши складні підтримки та запеклі постановки за життя. Для Анни Різатдінової ця номінація була дебютною, тому не приховувала свого хвилювання. Однак переживання були даремними, адже четверо суддів підтримали її.

Водночас всі експерти зазначили, що Олексій Яровенко дуже змінився за час участі в шоу. Актор зумів не один раз підкорити серце глядачів та суддів. Однак за крок до чвертьфіналу змушений був покинути проєкт.

Хочу подякувати всій команді, друзям по паркету. Треба вірити в свої мрії, йти до них і не боятись нічого нового. Хочу подякувати Олені, бо вона багатьом речам навчила мене. Дякую,

– зазначив Олексій Яровенко.

Водночас Олена Шоптенка подякувала за підтримку всім прихильників "Танці з зірками 2019", які щотижня відправляли за її пару голоси.

"Я хочу подякувати глядачам за 11 чудових танців. І партнеру, бо нам це вдалось. І дуже дякую хореографам-постановникам!" – додала вона.

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"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Олексія Яровенка та Олени Шоптенко

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.