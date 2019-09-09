"Танці з зірками 2019" 3 випуск: хто покинув шоу

3 випуск популярного шоу "Танці з зірками 2019" привернув увагу всіх українців. Все тому, що у ньому звучали тільки вітчизняні пісні. Однак зворушливі постановки не повпливали на правила проєкту, відтак одна пара все ж попрощалась із паркетом.

У другому прямому ефірі "Танців з зірками 2019" вперше проєкт покинула одна пара: розпрощатись з учасниками та глядачами довелось співачці TAYANNA та Ігорю Кузьменку. Відтак 8 вересня на паркет вийшло 13 пар, які позмагались за місце у наступному етапі шоу.

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За правилами, у зоні ризику опинились ті артисти, які набрали найменші бали від зіркових суддів та глядачів. Цього разу похвилюватись довелось співаку Дзідзьо та Яні Цибульській і Серьозі та Аделіні Делі. Однак менше голосів отримала друга пара, відтак репер та його запальна партнерка розпрощались із шоу.

Серьога отримав велику підтримку не тільки від інших учасників проєкту, але й від своєї партнерки Аделіни Делі. Сам артист вирішив мужньо сприйняти поразку, завершивши свою участь у шоу жартом.

"В Україні є чимало шоу, яким треба підняти рейтинг. Тому мені пора", – сказав Серьога.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі

"Танці з зірками"

– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.