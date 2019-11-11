"Танці з зірками 2019" 12 випуск: яка пара пішла з проєкту у чвертьфіналі

Всього 5 пар продовжують змагатись за звання переможця шоу "Танці з зірками 2019". Судді вже назвали цей сезон проєкту найтехнічнішим, адже кожен з учасників чвертьфіналу заслуговує на золотистий кубок. Та хто ж отримав меншу підтримку від глядачів і покинув шоу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

12 випуск "Танців з зірками 2019" став одним із найнепередбачуваніших. Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Олена Кравець та Максим Леонов підготували по дві постановки, за кожну з яких отримали бали від суддів. Окрім цього, підтримати пари прийшли українські співаки, які виконали свої хіти та закликали прихильників голосувати за конкурсантів. Однак навіть з такою підтримкою у півфінал пройшли всього 4 зіркових учасників.

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За результатами голосування, у зону ризику потрапили Олена Кравець та Максим Леонов і Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Пари станцювали ча-ча-ча та поборолись за місце у півфіналі. Зіркові судді віддали свої голоси за Володимира Остапчука, відтак Олена Кравець та Максим Леонов покинули проєкт у чвертьфіналі.

"Я впевнена: це були найщасливіші 4 місяці в моєму житті. Це була казка, яка ожила. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього шоу. В першу, чергу, Максиму Леонову, адже так складно навчити іншу людину танцювати. І за те дякую, що я не маю наміру прощатись із танцями... Дякую моїй родині, яка з розумінням поставилась до моєї відсутності та підтримувала мене. Глядачі, ви змусили мене повірити в себе", – поділилась Олена Кравець.

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Акторка додала, що хоче стати прикладом для всіх жінок, щоб вони приходили в танцювальні зали та насолоджувались життям.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова

"Танці з зірками"

– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.