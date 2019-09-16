"Танці з зірками 2019" 4 випуск: яка пара залишила шоу

4 випуск популярного шоу "Танці з зірками 2019" не залишив байдужими багатьох українців. Учасники виконали танці у темі "Вечір кохання". Проте не всі пройшли далі, одній парі довелося назавжди покинути проєкт.

У третьому прямому ефірі "Танців з зірками 2019" припинила свою участь в шоу ще одна пара – розпрощалися з Серьогою та Аделіною Делі. Серьога отримав велику підтримку не тільки від інших учасників проєкту, але й від своєї партнерки Аделіни Делі. Тому 15 вересня на паркет вийшло 12 пар, які позмагались за місце у наступному етапі шоу.

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І хоч як артисти не намагалися станцювати найкраще, дехто з них отримав найменше балів від журі та глядачів, тому дві пари потрапили в так звану зону ризику. Цього разу похвилюватись довелось Надії Матвєєва та Валерію Шохіну, а також Олені Кравець та Максиму Леонову. Однак, менше голосів отримала перша пара, відтак залишають шоу Надія Матвєєва та Валерій Шохін.

У щоденнику відома телеведуча розповіла про своє кохання, адже вона двічі виходила заміж та двічі розлучалася. Вона пережила нещасливе кохання. Пара щиро та ніжно виконала фокстрот, який схвально оцінили судді проєкту.

"Танці з зірками 2019" 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна

Наголосимо, у 4 випуску "Танці з зірками" відомі учасники вперше розкрили глядачам історії власного життя, які так близькі їхньому серцю. Виступи вони присвячували рідним людям.

Що відомо про "Танці з зірками"? Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.