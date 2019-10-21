"Танці з зірками 2019" 9 випуск: хто з учасників покинув шоу

Боротьба за місце у фіналі "Танців з зірками 2019" стала дедалі запеклішою, адже у шоу залишились одні з найкращих пар. У 9 випуску проєкту учасники станцювали з дітьми, показавши ніжні постановки. Однак чарівний номер не врятував одну пару від виходу з шоу.

Організатори "Танців з зірками 2019" дещо ускладнили умови проєкту. Відтепер дві пари, які за результатами голосування глядачів та суддів отримали найменші показники, будуть танцювати за життя. Заздалегідь учасники не знатимуть ані композиції, під яку їм доведеться виконувати класичні па, ані стилю танцю. Однак в анонсі ведучі наголосили, що знаменитості повинні будуть показати, які вони бальники.

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Оцінювати імпровізації будуть зіркові судді, які віддаватимуть свій голос тим учасників, які були вправнішими на паркеті. Через зміну правил чимало зірок зізнались, що побоюються оприлюднення даних, тому щоразу звертаються до прихильників з проханням рятувати їх від виходу з "Танців з зірками 2019". Однак 20 жовтня підтримка глядачів і суддів не допомогла одній парі.

У зоні ризику опинились Даніель Салем та Юлія Сахневич, Людмила Барбір та Дмитро Жук. Пари одночасно станцювали ритмічний джайв, а ресторатор вирішив почати танець з козиря, знявши свою сорочку. Зірковим суддям було вкрай складно обрати, адже учасники показали ефектні підтримки. В результаті голосування у 9 випуску "Танців з зірками 2019" шоу покинула Людмила Барбір та Дмитро Жук.

"Я звикла готуватись, але зізнаюсь, що не була готова казати прощальне слово. Ще стільки хотілось станцювати: моє улюблене танго і хіп-хоп. Це чудовий проєкт... Дякую всім, хто підтримував мене", – звернулась Людмила Барбір.

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Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.