"Танці з зірками 2019" 10 випуск: хто покинув популярне шоу

Наразі за місце у фіналі борються найсильніші учасники шоу "Танців з зірками 2019". Щотижня організатори готують для них все складніші випробування, які одна пара не проходить. Хто ж у 10 випуску покинув проєкт – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Всього 7 зіркових пар продовжують виходити на паркет "Танців з зірками 2019". Кожна з них щотижня докладає чималих зусиль, аби показати ідеальні па під час прямого ефіру. Та як би не старались учасники, за результатами голосування глядачів та суддів, одна пара все ж покине проєкт.

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10 випуск "Танців з зірками 2019", який увійшов до історії шоу як наймістичніший, не став винятком. У зону ризику потрапили Даніель Селем та Юлія Сахневич, Олена Кравець та Максим Леонов. Саме ці пари змушені були станцювати бальний танець за життя. Виступ вони не готували заздалегідь, тому тільки в імпровізації показали свої вміння.

Організатори запропонували учасникам запальне ча-ча-ча, а обидві пари вразили всіх глядачів. За результатами голосування суддів, оцінки розділились порівно. Відтак організатори оголосили пару, за яку глядачі віддали найменшу кількість голосів – Даніель Салем та Юлія Сахневич.

"Про що ще можна було мріяти? Я танцював танго, я танцював вальс. Чого ще можна бажати? Дякую всім організаторам, це була чудова пригода. І головне – дякую тобі, Юліє! Ти прекрасна", – зазначив Даніель Салем.

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"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлайн – останній виступ Даніеля Салема та Юлії Сахневич

Що відомо про "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.