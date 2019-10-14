"Танці з зірками 2019" 8 випуск: яка пара покинула проєкт

Обожнюваний глядачами проєкт "Танці з зірками" цієї неділі, 13 жовтня, вразив сміливими та зворушливими постановками. І оскільки щотижня кількість претендентів на головний кубок шоу зменшується, то і на 8 ефірі одній парі довелося покинути шоу.

Наразі за перемогу у шоу "Танці з зірками 2019" борються 9 зіркових пар, які упродовж тижня закликали своїх прихильників віддавати за них голоси. Спрогнозувати результати цього ефіру було неможливо, адже кожна пара перебувала у зоні ризику.

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Ще перед прямим ефіром організатори оголосили, що вперше за історію сезону "Танців з зірками 2019" двоє учасників будуть танцювати постановку за життя. Пари не знатимуть наперед ані музики, ані стилю танцю, який їм запропонують. Тому тільки в імпровізації вони змушені будуть показати, чого навчились упродовж 7 тижнів. Хто ж потрапив у зону ризику, традиційно визначали судді та глядачі. Їхні результати голосування склали з показників за два тижні.

У 8 випуску в зону ризику потрапили Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна, Олексій Яровенко та Олена Шоптенко. Зірка "Свінгерів", якого упродовж всього проєкту звинувачували у фальсифікаціях голосування та засипали критикою, вирішив добровільно покинути проєкт. Однак продюсери не дали цього зробити. Під час танцю за життя Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна відмовились танцювати, тому всі судді віддали свої голоси за їхніх конкурентів.

Сам актор зізнався, що не було змісту змагатись за участь у проєкті, що дуже розчарувало всіх глядачів у залі. Михайло Кукуюк подякував всім прихильникам за їхню підтримку та голоси, а також дружині і партнерці по паркету.

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"Танці з зірками 2019" 8 випуск: дивтись онлайн – виступ Михайла Кукуюка і Єлизавети Дружиніної

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Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.