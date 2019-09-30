"Танці з зірками 2019" 6 випуск: яка пара покинула шоу

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Танці з зірками 2019 – хто покинув 29.09.2019 – 6 випуск онлайн
"Танці з зірками 2019" 6 випуск: які учасники покинули проєкт / 24 канал

Грандіозний проєкт "Танці з зірками 2019" вкотре зумів вразити глядачів історіями учасників та неймовірними виступами. І хоч учасники намагалися станцювати ідеально, все ж одна пара змушена покинути паркет.

У 6 випуску шоу "Танці з зірками 2019" 10 пар поборолись за змогу пройти у наступний етап проєкту. Кожен учасник показав свою постановку на тему "Вечір кінофільмів", проте не всі зуміли продовжувати участь у проєкті.

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У зоні ризику опинились Дзідзьо і Яна Цибульська, а також Олексія Яровенко та Олена Шоптенко. Найменшу кількість балів отримали яскраві Дзідзьо та Яна Цибульська, тому саме ця пара покинула шоу.

Зазначимо, що ця пара сьогодні вийшла на паркет в образах з фільму "Мулін Руж" та станцювала незабутнє та яскраве танго.

Що відомо про "Танці з зірками"? Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.

Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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