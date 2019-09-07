"Танці з зірками 2019": Ксенія Мішина прокоментувала чутки про роман з учасником шоу

Україну підкорює розважальне шоу "Танці з зірками 2019". Наразі відбулось всього 2 прямі ефіри, однак у мережі вже поширились чутки про романтичні стосунки між учасниками – акторкою Ксенією Мішиною та хореографом Євгеном Котом. Зірка "Кріпосної" поквапилась прокоментувати припущення людей.

Ксенія Мішина та Євген Кот є одними з фаворитів шоу. Під час одного з ефірів пара завершила постановку поцілунком, що і стало причиною для поширення чуток. В інтерв'ю "КП в Україні" Ксенія Мішина заявила, що Євген Кот насправді дуже привабливий, тому їй пощастило із партнером. Однак романтичних стосунків між ними немає.

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Женя – та людина, яка повністю виправдала всі мої очікування. І навіть більше! У нас є взаємодія. Не тільки я його слухаю, але і він мене. Ми разом створюємо нашу танцювальну історію... Водночас Євген дуже привабливий чоловік. Звичайно, є одне "але" у нього на пальці, і "але" дуже серйозне,

– заявила Ксенія Мішина, звернувши увагу на нещодавнє одруження хореографа.

Не оминула акторка й питань про особисте життя. Ксенія Мішина зізналась, що кожен чоловік має шанс стати її другою половинкою. Зірка додала: можна змінити партнера навіть під час стабільних стосунків, чим знов підігріла увагу прихильників до її взаємин із учасником "Танці з зірками 2019".

"Шанси є завжди. Мені здається, шанси є навіть тоді, коли твоє серце зайняте. Все в один момент може змінитися – раз, і ти зустрічаєш людину, яка твоя на сто відсотків. У житті може бути все, що завгодно", – додала вона.

"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ксенії Мішиної та Євгена Кота

Як відомо, Євген Кот одружився з танцівницею Наталією Татаринцевою у січні 2019 року. Пара вирішила не влаштовувати розкішне весілля в Україні, обравши більш екзотичну церемонію. Закохані вирушили до одного з найромантичніших островів у Тихому океані – Муреа, який розташований поблизу Таїті. Саме там Євген і Наталія обмінялись клятвами і провели медовий місяць.

"Танці з зірками"

– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.