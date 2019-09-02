"Танці з зірками 2019": найяскравіші моменти 2 випуску шоу у фото

У День знань організатори "Танців з зірками 2019" провели 2 прямий ефір. Темою випуску був "Вечір легенд", відтак учасники приміряли ефектні костюми та презентували приголомшливі постановки.

Одразу після шоу мережу заполонили яскраві та ефектні фото зі знімального майданчика "Танців з зірками 2019". Пристрасні па та відверті історії вже встигли підкорити українців.

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"Вечір легенд" став справжнім одкровенням для учасників проєкту, адже у відеощоденниках вони повинні були зізнатись, хто зі знаменитостей є їхнім кумиром. Так, Людмила Барбір перевтілилась у свого кумира принцесу Діану, Вікторія Булітко – в Едіт Піаф, Олексій Яровенко – Джеймс Браун, Володимир Остапчук – Олега Винника. А от Дзідзьо назвав Володимира Івасюка та заявив, що всі женуться за іноземними артистами, не зважаючи на досягнення українських легенд.

Мабуть, найзворушливішим був запис Даніеля Салема. Він назвав кумиром свою маму, яка померла від раку, коли йому було всього 15.

Як пройшов другий прямий ефір шоу "Танці з зірками 2019" – дивіться у фоторепортажі.

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