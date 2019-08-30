"Танці з зірками 2019": організатори назвали ім'я постійної ведучої шоу

Представники шоу "Танці з зірками 2019" поділились результатами перемовин із новою ведучою. Нею стала співачка Тіна Кароль. Артистка знайшла час у своєму напруженому графіку та погодилась надалі вести проєкт разом з Юрієм Горбуновим.

Вже у неділю, 1 вересня, глядачі "Танців з зірками 2019" зможуть побачити творчий тандем. Як і в першому випуску, оголошувати учасників будуть Тіна Кароль та Юрій Горбунов. Для зірок така співпраця не нова, адже 13 років тому вони теж виходили на паркет проєкту в якості ведучих.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 1 випуск: як минула прем'єра популярного шоу

Водночас на балконі зіркові пари зустрічатимуть все нові представники шоу-бізнесу. У дебютному ефірі цю роль виконував гуморист та переможець попереднього сезону "Танців" Ігор Ласточкін. А от 1 вересня ведучим балкону буде співак Олег Винник. Артист вже зізнався, що з нетерпінням очікує на прямий ефір та поки не готовий розсекретити ім'я свого фаворита шоу.

Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально,

– поділився перед ефіром Олег Винник.

Окрім цього, організатори проєкту оголосили, що вже цієї неділі шоу покине перша пара. Випуск буде присвячений кумирам зірок, тому у відеозверненні учасники розкажуть відверті історії з життя, які стануть основою для постановок.

Читайте також: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

"Танці з зірками"– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.