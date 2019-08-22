"Танці з зірками 2019": з якими партнерами знаменитості вийдуть на паркет

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Танці з зірками 2019: пари – фото хто з ким вийде на паркет
Танці з зірками 2019: зіркові пари / Instagram / @tanci1plus1

За лічені дні в Україні відбудеться прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2019". Наразі завершуються останні підготування до прямого ефіру, а в Києві відгриміла традиційна вечірка, на якій організатори шоу представили зіркові пари, які вийдуть 25 серпня на паркет.

Згідно із даними 1+1, у "Танцях з зірками 2019" глядачі зможуть побачити повернення на паркет хореографів Олени Шоптенко та Дмитра Дікусара, які поборються за перемогу у парі з акторами Олексієм Яровенком та Вікторією Булітко.

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"Я сумувала за паркетом, за танцями, за роботою і переживаннями. Але прийшла я в цей сезон все одно не за цим! Я прийшла за задоволенням, емоціями і за тим, щоб спробувати відчути танець не як змагання, а як емоцію, як почуття. Я вже настільки старожила цього шоу, що на питання про перемогу просто посміхаюся. Зроблю все, щоб вам було цікаво і щоб ви змогли відчути те, що відчуваю я", – поділилась враженнями Олена Шоптенко.

Які пари складуть конкуренцію "старожилам" проекту "Танці з зірками 2019" – дивіться у фотопідбірці

"Танці з зірками 2019": зіркові пари

Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром
Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром / Фото: 1+1

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: 1+1

TAYANNA та Ігор Кузьменко
TAYANNA та Ігор Кузьменко / Фото: 1+1

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: 1+1

Дзідзьо та Оля Цибульська
Дзідзьо та Яна Цибульська / Фото: 1+1

Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна
Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: 1+1

Олена Кравець та Максим Леонов
Олена Кравець та Максим Леонов / Фото: 1+1

MARUV та Євген Дмитрієнко
MARUV та Євген Дмитрієнко / Фото: 1+1

Надія Матвєєва та Валерій Шохін
Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: 1+1

Ксенія Мішина та Євген Кот
Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: 1+1

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: 1+1

Серьога та Аделіна Делі
Серьога та Аделіна Делі / Фото: 1+1

Людмила Барбір та Дмитро Жук
Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: 1+1

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
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