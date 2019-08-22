"Танці з зірками 2019": з якими партнерами знаменитості вийдуть на паркет
За лічені дні в Україні відбудеться прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2019". Наразі завершуються останні підготування до прямого ефіру, а в Києві відгриміла традиційна вечірка, на якій організатори шоу представили зіркові пари, які вийдуть 25 серпня на паркет.
Згідно із даними 1+1, у "Танцях з зірками 2019" глядачі зможуть побачити повернення на паркет хореографів Олени Шоптенко та Дмитра Дікусара, які поборються за перемогу у парі з акторами Олексієм Яровенком та Вікторією Булітко.
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"Я сумувала за паркетом, за танцями, за роботою і переживаннями. Але прийшла я в цей сезон все одно не за цим! Я прийшла за задоволенням, емоціями і за тим, щоб спробувати відчути танець не як змагання, а як емоцію, як почуття. Я вже настільки старожила цього шоу, що на питання про перемогу просто посміхаюся. Зроблю все, щоб вам було цікаво і щоб ви змогли відчути те, що відчуваю я", – поділилась враженнями Олена Шоптенко.
Які пари складуть конкуренцію "старожилам" проекту "Танці з зірками 2019" – дивіться у фотопідбірці
"Танці з зірками 2019": зіркові пари
Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром / Фото: 1+1
Олексій Яровенко та Олена Шоптенко / Фото: 1+1
TAYANNA та Ігор Кузьменко / Фото: 1+1
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Фото: 1+1
Дзідзьо та Яна Цибульська / Фото: 1+1
Михайло Кукуюк та Єлизавета Дружиніна / Фото: 1+1
Олена Кравець та Максим Леонов / Фото: 1+1
MARUV та Євген Дмитрієнко / Фото: 1+1
Надія Матвєєва та Валерій Шохін / Фото: 1+1
Ксенія Мішина та Євген Кот / Фото: 1+1
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова / Фото: 1+1
Серьога та Аделіна Делі / Фото: 1+1
Людмила Барбір та Дмитро Жук / Фото: 1+1