"Танці з зірками 2019": хто пройшов у фінал

У неділю, 17 листопада, пройшов півфінал популярного шоу "Танців з зірками 2019". Тому вже відомо, хто з зіркових пар потрапив до фіналу шоу. Отже, за кубок переможця позмагаються лише три пари. Хто з танцівників показав себе найкраще та пройшов до фіналу проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Після півфіналу озвучили імена суперфіналістів шоу "Танці з зірками 2019".

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Анна Різатдінова – відома гімнастка та бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року. 26-річна уродженка Криму має чимало нагород у спортивній кар'єрі, де на кожному чемпіонаті чи на змаганнях здобуває перші призові місця. За свої спортивні заслуги Анна була двічі удостоєна державними нагородами – Орденами княгині Ольги II і III ступенів.

Після анексії Криму переїхала у Київ. У 2014 році гімнастка пропустила перший турнір року серії Гран-прі у Москві. Відтоді у Росію на змагання Різатдінова не їздить.

Про шоу "Танці з зірками 2019". Анна Різатдінова зізналася, що давно мріяла про участь у проєкті "Танці з зірками". Ще під час участі в Олімпійських іграх вона загадала – якщо здобуде медаль, її запросять на танцювальне шоу. Так і сталося – бронзова призерка потрапила до шоу, виконала десятки танців на паркеті та дійшла до фіналу популярного телешоу.

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Особисте життя Анни Різатдінової. Спортсменка має 2-річного сина Романа. Батьком іменинника є скандальний мільярдер Олександр Онищенко. Різатдінова неодноразово заявляла, що не хоче, аби її ім'я та успіхи пов'язували з колишнім коханим. Але водночас Анна не приховує, що Онищенко бере активну участь у вихованні їхньої спільної дитини.

Партнером гімнастки став учасник попереднього сезону шоу "Танці з зірками 2019" – Олександр Прохоров.



Анна Різатдінова та Олександр Прохоров

Ксенія Мішина та Євген Кот

Ксенія Мішина – популярна акторка, відома своїми харизматичними ролями у фільмах і серіалах. За п'ять років в кінематографі Ксенія зіграла у понад 10 стрічках. Лише за останній рік вона взяла участь в різних цікавих різнопланових кінокартинах, серед яких: ""Кріпосна", "Спокуса", "Веселка в небі", "Спадкоємиця мимоволі", "Місто закоханих" тощо.

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Особисте життя Ксенії Мішиної. Зірка зізналася, що по вуха закохалася у свого обранця, тому вірила, що будуть справжньою сім’єю. Та цьому не судилося статися. За словами акторки, вони прожили разом не довго, проте вона народила від нього сина Платона у 22 роки, який ніколи не бачив свого тата.

Нещодавно зірка розповіла, як виховує семирічного сина Платона. Ксенія зізналася, що намагається будувати з ним дружні стосунки. Втім, у вихованні не обійшлося без заборон. Хлопчику не дозволяється вживати улюблені смаколики – газовані напої, фастфуд і чупа-чупси. Крім того, Ксенія обмежує сину час, проведений із планшетом.

Про участь у шоу. Ксенія Мішина прийшла на "Танці з зірками 2019" за новими емоціями і натхненням, які так потрібні творчій особистості. За її словами, акторка хоче спробувати себе у всіх можливих стилях. "Це неймовірне натхнення для актора. Коли мені запропонували взяти участь у шоу, я спершу засумнівалася – все ж мені бракувало підготовки. Та, зрештою, це такий крутий досвід!", – додала Ксенія.

Партнером Ксенії у шоу "Танці з зірками" став харизматичний Женя Кот – секс-символ українського танцювального світу.



Ксенія Мішина та Євген Кот

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Зірка гумористичного "Дизель Шоу" Вікторія Булітко теж взяла участь у проєкті "Танці з зірками 2019" та навіть дійшла до фіналу. Зірка зізналася, що вона ще у підлітковому віці мріяла про шоу-бізнес, тому стала фаховою акторкою кіно і театру. Проте всеукраїнську славу Вікторії допоміг здобути популярний гумористичний проект "Дизель Шоу" та "На трьох".

Особисте життя Вікторії Булітко. В інтерв'ю журналісти не раз задавали Вікторії Булітко питання про особисте життя. Вона завжди відповідає, що "особисте життя – є". Хоч зірка і користується соціальними мережами, більше інформації про життя за кадром дізнатися не вдавалося.

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Подолати страхи на паркеті Вікторії допомагає легенда "Танців з зірками" Дмитро Дікусар. На думку зіркової учасниці, головний козир їхньої пари — різниця у зрості.



Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.