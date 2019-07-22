"Танці з зірками" 2019: відомі перші імена учасників проекту

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"Танці з зірками" 2019: імена учасників
"Танці з зірками" 2019: імена учасників / Instagram / @tanci1plus1

Відомий розважальний проект "Танці з зірками" 2019 розпочнеться вже зовсім скоро – 25 серпня. Після офіційного оголошення імен трьох суддів глядачів сповістили про перші імена учасників танцювального шоу.

Цьогоріч про учасників проекту "Танці з зірками" можна буде дізнатись за хештегом #танціззіркамиchallenge. За умовами флешмобу, нових зірок "Танців з зірками" обиратиме магічний дискобол, передає "ТСН". На відеороликах ми зможемо побачити, як до зірок прикочуватиметься блискуча куля із запрошенням і ті повинні або ж погодитись на участь в шоу, або відмовитись і обов'язково передати "челендж" далі.

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І першими учасниками, які отримали дискобол, стали троє знаменитостей – шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко та зірка "Свінгерів"

 

Відтак, перші учасники проекту передали танцювальну естафету далі – ведучій Надії Матвєєвій, ведучій програми "Сніданок з 1+1" Людмилі Барбір та музичному продюсеру і реперу Потапу. Хто з них погодиться взяти участь в шоу на каналі "1+1", ми дізнаємось згодом.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

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Теги: Новини України LifeStyle
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