"Танці з зірками" 2019: відомі перші імена суддів

Розважальний телевізійний проект "Танці з зірками" вже зовсім скоро вийде на екрани каналу "1+1". І поки прихильники перебувають в очікуванні нових учасників шоу, організатори назвали перші імена суддів.

У новому сезоні "Танців з зірками" глядачі знову побачать у кріслах двох суддів – хореографа Влада Яму і балерину Катерину Кухар, повідомляє видання "КП в Україні".

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У новому сезоні від мене можна чекати більше правди. Мені, як і в минулому році, важливо донести учасникам об'єктивну оцінку їхніх танців. Ми всі розуміємо, наскільки проект складний фізично і морально. Думаю, учасники при будь-яких обставинах зуміють прислухатися до думок суддів і критики, оскільки це невід'ємна частина проекту,

– поділився думками Влад Яма.



Влад Яма став суддею "Танців з зірками" 2019 / Instagram / @vladyama_official

В той же час Катерина Кухар зазначила, що завжди стоїть на стороні глядачів, тому вона інколи здається надто вимогливою до танцівників.

У цьому проекті я завжди і беззастережно на боці глядача, який повинен отримати задоволення від красивого танцю і головного танцювального шоу країни. Коли танець красивий, коли вся країна бачить розвиток і прогрес від ефіру до ефіру, я готова нескінченно говорити компліменти парі,

– додала українська прима-балерина.



Катерина Кухар стала суддею "Танців з зірками" 2019 / Instagram / @ekaterinakukhar_official

А от щодо третього учасника журі наразі відомо лише те, що він буде справжньою світовою зіркою і матиме великий досвід в танцювальній сфері.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.