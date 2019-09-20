"Танці з зірками 2019": Вікторія Булітко присвятить виступ загиблій Марині Поплавській

Акторка гумористичного проєкту "Дизель шоу" Вікторія Булітко анонсувала особливий виступ на шоу "Танці з зірками 2019". Свою постановку вона вирішила присвятити загиблій колезі Марині Поплавській.

Вже 22 вересня відбудеться 5 прямий ефір шоу "Танці з зірками 2019". Організатори вирішили запропонувати учасникам особливу тему випуску, яка допоможе глядачам більше пізнати їх – "Рік, який змінив моє життя". Перед виходом на паркет знаменитості розкажуть про події, які для них стали переломними та присвятять постановки близьким людям.

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Особливу увагу приверне виступ Вікторії Булітко та Дмитра Дікусара. Все тому, що акторка вирішила відверто розповісти про моторошну аварію, яка сталась з її творчою командою під час турне. Тоді загинула одна з учасниць "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Під час прямого ефіру Вікторія Булітко пригадає перше знайомство із акторкою та розкаже, наскільки складно було пережити втрату.

Відомо, що ДТП за участю автобуса акторів "Дизель Шоу" сталась 20 жовтня 2018 року. На Київщині у їхній транспорт врізався фургон. Внаслідок зіткнення померла Марина Поплавська, а Єгор Крутоголов і Яна Глущенко потрапили до лікарні з серйозними травмами. Окрім цього, травми отримали й інші зірки проекту: Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

Прощались із загиблою акторкою в рідному для неї Житомирі. Похорон Марини Поплавської відбувся 22 жовтня. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив акторку орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.