У неділю, 25 листопада, в Україні відгримів фінал розважального шоу "Танці з зірками 2018". Упродовж кількох місяців зірки спільно з їх партнерами вивчали нову хореографію та удосконалювали свою майстерність. Щотижня знаменитості демонстрували ефектні постановки, які вражали несподіваними перевтіленнями та складними підтримками.

25 листопада настав вирішальний поєдинок на паркеті – Леся Нікітюк та Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Іраклі Макацарія та Яна Заєць вийшли на паркет, аби поборотись за головний кубок шоу "Танці з зірками 2018". Кожен з учасників налаштований рішуче та гідний здобути перемогу в популярному проекті.

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До суперфіналу знаменитості підготували по три танці, два з яких глядачі вже бачили. Зокрема, учасники проекту повторили свій перший виступ та найуспішнішу постановку. Окрім цього, глядачі побачили ще й новий номер.

Розпочали фінальний випуск "Танці з зірками 2018" Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Пара показала свою першу постановку на проекті – пристрасний пасодобль. Іраклі приміряв образ харизматичного іспанця, викликавши овації в залі.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Наступною вийшла на паркет Леся Нікітюк, яка разом із Максимом Єжовим показала запальний фрістайл. Телеведуча перевтілилась у гарячого продавця в кінотеатрі. Зірка з легкістю звабила сором'язливого та інтелігентного хлопця.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

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Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова вийшли на паркет з ритмічним джайвом. Пара відтворила номер "Вечір в музеї", який дав їм квиток на участь у шоу. Ігор Ласточкін кумедно показав хулігана, який розписав фасад будівлі та вдерся до музею, де зустрівся з безстрашною захисницею закладу.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Один із зіркових суддів також вирішив вийти на паркет. Не тільки запальні танці вирішив показати Монатік, а й свій хіт "Зашивает душу".

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Монатіка

На цьому виступи популярних вокалістів тільки розпочались: свій хіт представив Laud. Під час фіналу "Танці з зірками 2018" соліст проекту виконав пісню "Вигадав", яка вже підкорила меломанів.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ співака Laud

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Боротьба за головний кубок шоу продовжилась, відтак Іраклі Макацарія та Яна Заєць вийшли на паркет із найефектнішим номером, який високо оцінили не тільки судді, але й глядачі. Пара станцювала сексапільний фрістайл, а Іраклі майстерно відтворив танці легендарного Майкла Джексона.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Образ жартівливої білявки Леся Нікітюк спростувала у романтичному віденському вальсі. З Максимом Єжовим харизматична телеведуча показала непросту історію кохання.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – вальс від Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Наступними на паркет вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. У ритмі квікстепу пара показала ефектне німе кіно з трагічним закінченням.

"Танці з зірками 2018" 14 виступ дивитись онлайн – квікстеп від Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Відео буде згодом

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Під пісню Віри Кекелії та Максима Дуди на паркет вийшло подружжя танцівників балету – Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Романтичний трек ніжно доповнив ліричний контемп.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Катерини Кухар та Олександра Стоянова під пісню Віри Кекелії та Максима Дуди

Звабливий танець презентувала й головний хореограф шоу "Танці з зірками 2018" Олена Шоптенко. Разом із двома танцівниками вона запалила на паркеті, показавши свій новий проект.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – пристрасний танець Олени Шоптенко

Відео буде згодом

Постановку за перемогу першими станцювали Іраклі Макацарія та Яна Заєць. Фіналісти обрали для заключного виступу чуттєвий вальс. Пара пояснила, чому відмовилась від грузинського народного танцю. За словами Іраклі, він хотів бути в однакових умовах з іншими учасниками шоу, які теж станцюють бальний номер.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – вальс від Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Відео буде згодом

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Леся Нікітюк та Максим Єжов у фінальному номері запалили пристрасний ф'южн. Танцівники обрали українську народну пісню, яку доповнили ефектною постановкою.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – ф'южн Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Відео буде згодом

Останній танець у другому сезоні "Танців з зірками" продемонстрували Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Пара обрала ритмічний ф'южн, який викликав шквал емоцій та фурор у залі.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – ф'южн від Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Відео буде згодом

Поки ж організатори підбивали підсумки фіналу шоу "Танці з зірками 2018" на сцені виступила загадкова Інгрет, яка представила свою пісню.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Інгрет

Відео буде згодом

На завершення грандіозного шоу українську сцену підкорила всесвітньо відома група Kadebostany. Музиканти виконали фрагменти своїх хітів, завороживши глядачів приголомшливим вокалом та ритмами.

"Танці з зірками 2018" 14 випуск дивитись онлайн – виступ Kadebostany

Відео буде згодом

MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік , танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор" , "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.