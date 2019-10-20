Танцівник Євген Кот зачарував мережу романтичними знімками з дружиною

748 Читать новость на русском
Євген Кот знявся у романтичній фотосесії з дружиною
Євген Кот знявся у романтичній фотосесії з дружиною / Instagram / @kot_jenya

Відомий танцівник Євген Кот, який є одним з учасників шоу "Танці з зірками 2019", підкорив мережу спільними знімками з дружиною Наталією Татаринцевою. Пара відмовилась від традиційної осінньої фотосесії, обравши зйомку у кімнаті зі стильним інтер'єром.

Відповідними знімками Євген Кот поділився на офіційній інстаграм-сторінці. У дописі танцівник зізнався, що його улюбленим заняттям з дружиною є просто спілкування, лежачи на дивані. Тому фотосесія фактично відтворила це. 

Читайте також: "Танці з зірками 2019": Ксенія Мішина прокоментувала чутки про роман з учасником шоу

"Наше улюблене з Наталією Татаринцевою проведення часу є лежання в обіймах, розмовляючи про щось і, звичайно ж, спільні подорожі. Думаю, ці заняття створені для того, щоб здійснювати їх зі своєю половинкою", – поділився Євген Кот. 

Євген Кот з дружиною
Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya

Стильна фотосесія Євгена Кота
Стильна фотосесія Євгена Кота / Instagram / @kot_jenya

Учасник
Учасник "Танців з зірками 2019" Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya

Ймовірно, таким чином танцівник хотів вкотре спростувати чутки про романтичні стосунки з партнеркою по "Танцях з зірками 2019" Ксенією Мішиною. Пара демонструє особливу ніжність на проєкту, а під час однієї з постановок Євген Кот поцілував акторку. Відтоді учасникам приписують роман, що вони активно заперечують. 

У нас є взаємодія. Не тільки я його слухаю, але і він мене. Ми разом створюємо нашу танцювальну історію... Водночас Євген дуже привабливий чоловік. Звичайно, є одне "але" у нього на пальці, і "але" дуже серйозне,
– заявила Ксенія Мішина.


"Танці з зірками 2019": Євген Кот та Ксенія Мішина / Instagram / @kot_jenya

Що відомо про стосунки Євгена Кота?
Вперше про одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він зробив таємну церемонію на острові Муреа, що в Тихому океані, та показав у мережі весільні фото. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Пара познайомилась ще на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками.

На час знайомства Наталія Татаринцева була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.

blog_ava
Гороскоп на тиждень 21 – 27 жовтня 2019 для всіх знаків Зодіаку
сьогодні
6996
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 19:03 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
750
Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
19 жовтня 20:23 Як носити кольорові колготки восени 2019 року: стильні поради з фото
Анастасія Манюхіна 2435
Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
19 жовтня 13:39 Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
Юлія Михайлова 6513
Як змінювався образ Лесі Нікітюк з розвитком кар'єри: промовисті фото
19 жовтня 10:30 Як змінювався образ Лесі Нікітюк з розвитком кар'єри: промовисті фото
Юлія Михайлова 7337
Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
18 жовтня 19:35 Куди поїхати на вихідні в Україні: підбірка найцікавіших місць
Юлія Турелик 2770
Новини
Більше новин
Залиште відгук