Танцівник Євген Кот зачарував мережу романтичними знімками з дружиною

Відомий танцівник Євген Кот, який є одним з учасників шоу "Танці з зірками 2019", підкорив мережу спільними знімками з дружиною Наталією Татаринцевою. Пара відмовилась від традиційної осінньої фотосесії, обравши зйомку у кімнаті зі стильним інтер'єром.

Відповідними знімками Євген Кот поділився на офіційній інстаграм-сторінці. У дописі танцівник зізнався, що його улюбленим заняттям з дружиною є просто спілкування, лежачи на дивані. Тому фотосесія фактично відтворила це.

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"Наше улюблене з Наталією Татаринцевою проведення часу є лежання в обіймах, розмовляючи про щось і, звичайно ж, спільні подорожі. Думаю, ці заняття створені для того, щоб здійснювати їх зі своєю половинкою", – поділився Євген Кот.



Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya



Стильна фотосесія Євгена Кота / Instagram / @kot_jenya



Учасник "Танців з зірками 2019" Євген Кот з дружиною / Instagram / @kot_jenya

Ймовірно, таким чином танцівник хотів вкотре спростувати чутки про романтичні стосунки з партнеркою по "Танцях з зірками 2019" Ксенією Мішиною. Пара демонструє особливу ніжність на проєкту, а під час однієї з постановок Євген Кот поцілував акторку. Відтоді учасникам приписують роман, що вони активно заперечують.

У нас є взаємодія. Не тільки я його слухаю, але і він мене. Ми разом створюємо нашу танцювальну історію... Водночас Євген дуже привабливий чоловік. Звичайно, є одне "але" у нього на пальці, і "але" дуже серйозне,

– заявила Ксенія Мішина.



"Танці з зірками 2019": Євген Кот та Ксенія Мішина / Instagram / @kot_jenya

Що відомо про стосунки Євгена Кота?

Вперше про одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він зробив таємну церемонію на острові Муреа, що в Тихому океані, та показав у мережі весільні фото. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Пара познайомилась ще на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками.



На час знайомства Наталія Татаринцева була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.