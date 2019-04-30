Танцівники повністю роздяглися для сміливого проекту: магнетичні фото (18+)

Американський фотограф Джордан Меттер у провокативному проекті показав, як виглядають танцюристи після настання темряви. У баченні митця вони виконують танцювальні па оголеними, не позбавляючи цей вид мистецтва естетики.

Аби зібрати матеріал для своєї фотокниги "Танцюристи після настання темряви" (Dancers After Dark), митець об'їздив мало не півсвіту. Зокрема, працював із танцівниками у найбільших містах – Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Амстердамі, передає Cameralabs.

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Фото Джордана Меттера

Звісно, можна поставити питання: "А що тут незвичного? Багато фотографів їздять світом, щоб зробити приголомшливі світлини". Правда, їздять. Але не часто фотографують оголених танцюристів біля найвизначніших туристичних пам'яток, біля яких завжди повно людей.



Фото Джордана Меттера

На знімках можна помітити, як перехожі обертаються на танцівників.



Фото Джордана Меттера

Проект сміливий, але не вульгарний. Він не позбавлений краси та грації.



Фото Джордана Меттера

"Найчастіше в житті нам доводиться бігти до своєї мети з зав'язаними очима, довірившись власним інстинктам. Ці зображення представляють нашу готовність кинутися на вулицю, не боячись невдач", – прокоментував свої роботи митець.



Фото Джордана Меттера

Слова Меттера підтверджує і той факт, що зйомки відбувались за різної погоди, часом не найтеплішої, та у різні пори року.



Фото Джордана Меттера

Фото Джордана Меттера з проекту "Танцюристи після настання темряви": дивіться галерею

Всі фото – Jordan Matter