Відома українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова вдруге вагітна. Зірка поділилася чарівним фото та розсекретила свій особливий стан.

На особистій сторінці Ілони в інстаграмі з'явилася дивовижна світлина, на якій знаменитість постала з чималим животиком.

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Фото вагітної Ілони Гвоздьової

Хореографиня вирішила особисто поділитися радісною новиною з шанувальниками. Вона поширила знімок, на якому постала в обтислій чорній сукні в білий горошок. Таке вбрання гарно підкреслило її чималий животик. Доповнила свій look яскраво-рожевими туфлями-човниками на підборах. Шию Ілони прикрашає стильна підвіска, а вуха – мінімалістичні сережки. Волосся вона вклала на один бік, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Дорогі мої підписники, нарешті я вирішила поділитися з вами своєю головною новиною 2020 року – я чекаю на малюка. Ви часто запитували куди я пропала і чому немає танців у стрічці. Ось тепер все стало на свої місця і я буду частіше з'являтися в мережі,

– написала в публікації Гвоздьова.

Також вона додала, що почувається добре, а карантин став для неї дуже результативним та плідним. В інстаграм-сторіс танцівниця зазначила, що перебуває на п'ятому місяці вагітності та за цей час набрала шість кілограмів. Проте вона дуже щаслива і пообіцяла ділитися з прихильниками новинами про своє самопочуття та показувати, як тренується, танцює, харчується.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова одружена з Іваном Хомячуком. Разом із чоловіком виховує донечку, якій зараз чотири з половиною роки.