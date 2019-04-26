Танцює та сміється: Вікторія Бекхем неочікувано встала на пуанти – відео

132 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

45-річна британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка у 1991 році навчалася на хореографічному відділенні коледжу Laine Theatre Arts, показала, що з роками не забула балетні па.

Кумедне відео опублікував син Вікторії Круз Бекхем на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Вікторія Бекхем розповіла про поповнення в сім'ї: фото

Так, на короткому ролику дизайнерка встала на пуанти та елегантно станцювала. Знаменитість також була одягнена у шкіряні штани з червоним поясом та у білу oversize футболку.

Що цікаво, раніше дружина Девіда Бекхема намагалася передати своє давнє захоплення дочці Харпер – дівчинка відвідувала заняття балетом. 

Шанувальники Вікторії вражені тим, якою зірка виглядає щасливою на відео. "Усмішка твоєї мами чарівна, попроси її усміхатися частіше", "Її усмішка дуже мила", "Вперше я бачу, як ти усміхаєшся", – пишуть користувачі у мережі.

Вікторія Бекхем танцює на пуантах: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений “Cruz Beckham” (@cruzbeckham)

 

 

blog_ava
Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Великоднем
сьогодні
37990
Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша модниця країни: як змінився стиль Меланії Трамп після виборів у США
сьогодні 15:43 Перша модниця країни: як змінився стиль Меланії Трамп після виборів у США
1247
Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
сьогодні 15:30 Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС
129
Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
сьогодні 11:27 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
12938
Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
25 квітня 20:24 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
338
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
25 квітня 16:36 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
2814
Новини
Більше новин
Залиште відгук