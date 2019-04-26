Танцює та сміється: Вікторія Бекхем неочікувано встала на пуанти – відео

45-річна британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка у 1991 році навчалася на хореографічному відділенні коледжу Laine Theatre Arts, показала, що з роками не забула балетні па.

Кумедне відео опублікував син Вікторії Круз Бекхем на своїй сторінці в Instagram.

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Так, на короткому ролику дизайнерка встала на пуанти та елегантно станцювала. Знаменитість також була одягнена у шкіряні штани з червоним поясом та у білу oversize футболку.

Що цікаво, раніше дружина Девіда Бекхема намагалася передати своє давнє захоплення дочці Харпер – дівчинка відвідувала заняття балетом.

Шанувальники Вікторії вражені тим, якою зірка виглядає щасливою на відео. "Усмішка твоєї мами чарівна, попроси її усміхатися частіше", "Її усмішка дуже мила", "Вперше я бачу, як ти усміхаєшся", – пишуть користувачі у мережі.

Вікторія Бекхем танцює на пуантах: дивіться відео