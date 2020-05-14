Тарас Тополя зізнався, чому Alyosha народжувала першу дитину в США

Український вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя зовсім скоро втретє стане батьком. Як відомо, найстаршого сина Романа подружжя народжувало в США і, як виявилось, на це були свої причини.

Про пологи в США, рідню, яка живе там, та плани на місце народження третьої дитини Тарас Тополя розповів в інтерв'ю нового випуску "Слава+" на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Чоловік зазначив, що вся його велика родина живе у США, тому подружжя довго не роздумувало, де саме народжувати хлопчика – в Україні чи Америці.

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"Це було в 2013-му зроблено…У мене пів родини в Америці: мама з чоловіком, тітка з чоловіком, мої двоюрідні брати, сестри. Дві точки: одна - в Нью-Йорку, інша – на острові Лонг-Айленд, куди ми можемо прилетіти і немає проблем. У нас є візи…Ніколи в голові, ні у мене, ні в Олени, не стояло почати життя в Америці, залишити Україну. У нас завжди була прив’язанність до цієї землі, яка проявляється в різних формах", – розповів артист.

Але на народження дитини в США повпливало і особисте бачення Тополі щодо майбутнього в Україні.

… У 2013-му була трошки інша історія, яка впливала на моє бачення майбутнього у цій країні та бажання дати сину вибрати своє майбутнє, коли він стане дорослим,

– зізнався лідер "Антитіл".

Другого сина Марка у 2015 році Alyosha народжувала в Україні. Щодо третіх пологів, то на момент інтерв'ю Тарас Тополя наголосив, що ще не знає, де буде народжувати його дружина – в Україні чи США: "Насправді я не думаю, що ми будемо в теорії народжувати в Америці. Після 2014 року багато-що змінилось і треба бути тут".

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Однак згодом сама Alyosha для ТСН розповіла, що їхня третя дитина з'явиться на світ в одному з пологових будинків Києва.

Це не тому, що карантин, закриті кордони. Просто хочеться скоріше повернутися додому до дітей і рідних,

– пояснила нещодавно своє рішення Alyosha.

Більше про стосунки із зірковою дружиною, третю дитину, сексуальне виховання двох синів та політичні амбіції – у новому випуску СЛАВА+ АНТИТІЛА: