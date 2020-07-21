Актор театру та кіно Тарас Цимбалюк став четвертим учасником проєкту "Танці з зірками". Він прославився завдяки зйомкам у серіалі "Спіймати Кайдаша" та драмі "Чорний ворон".

30-річний актор Тарас Цимбалюк отримав естафету від колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" без вагань погодився на участь в шоу "Танці з зірками", яке з'явиться в ефірі вже восени. Він записав кумедне відео, яке з'явилось на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

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У ролику Тарас Цимбалюк показав, як за сніданком отримав відео від третьої учасниці шоу Санти Дімопулос й швидко почав готуватися до зйомок. У ванній кімнаті він сушив волосся феном, а для свіжого вигляду використав патчі під очі. У чорній сорочці та штанах актор заявив, що готовий поборотися за кубок проєкту "Танці з зірками", а конкурентам пообіцяв побачитися на паркеті.

Естафету Тарас Цимбалюу передав колезі та зірці серіалу "Папік" і суперфіналістці десятого сезону "Голосу країни" Дар'ї Петрожицькій.

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Конкуренцію Тарасу Цимбалюку складуть Олег Вииник у парі з хореографинею Оленою Шоптенко, співачка Надія Мейхер та її наступниця в жіночому гурті "ВІА Гра" Санта Дімопулос. Ймовірною п'ятою учасницею шоу може стати акторка Дар'я Петрожицька, проте наразі вона не відреагувала на пропозицію Тараса Цимбалюка.