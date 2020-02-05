Олександр Положинський покинув "Тартак": історія легендарного гурту

Лідер легендарного українського гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що покидає колектив. LifeStyle 24 підготував для вас історію гурту. Тож, яким був творчий шлях українських музикантів – читайте далі.

Гурт "Тартак" був створений у 1996 році. Тоді він взяв участь у фестивалі "Червона Рута", де здобув перемогу. "Тартак" став лауреатом 1-ї премії в жанрі танцювальної музики.

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На початку 1998 року "Тартак" відправився у свій перший всеукраїнський тур. Після гастролів колективу заборонили виступати на відкритих майданчиках Києва. Пізніше колектив вимушено покинув Василь Зінкевич-молодший. Невдовзі під опіку їх взяв продюсер Олексій Яковлєв. Поки гурт був без наставника, Сашко Положинський встиг попрацювати ведучим хіт-параду "12-2", що виходив на радіо "Промінь", та побувати ведучим на Biz-Tv, а згодом на ICTV — у хіт-параді "Русскіє Горкі". Саме завдяки такій роботі Сашка гурт став більш впізнаваним.

У 2002 році вийшов дебютний альбом "Демо графічний вибух". На 5 пісень, які увішйли до цього альбому, були відзняті відеокліпи. Згодом "Тартак" почали запрошувати на всі найбільші фестивалі країни, на деяких гурт був хедлайнером.

У 2003 році вийшов другий альбом гурту "Система нервів", до якого увійшли 17 пісень. Взяли участь у записі цих треків Катя Chilly, гурти ТНМК, DE SHIFER, Фактично самі, Мотор'ролла, дует Світязь та інші. До трьох пісень було знято відеокліпи, режисером яких став Віктор Придувалов.

У червні 2004 року світ почув третій альбом гурту "Музичний Лист Щастя", який складався з 15 композицій.

В 2005 році "Тартак" дав останній концерт в Києві в старому складі. Тоді Андрій "Муха" та ді-джей Валік залишили гурт та почали роботу в колективі "Бумбокс". В квітні до "Тартаку" приєднався гітарист Антон Єгоров.

2005 рік приніс гурту не лише зміни в колективі, а й новий альбом "Гуляйгород" та альбом реміксів "Перший комерційний".

До написання четвертого альбому гурт наштовхнула пропозиція Олега Скрипки виступити на фестивалі "Країна Мрій 2005". Для цього вони підготували спеціальну фестивальну програму разом із гуртом "Гуляйгород", з якою виступали в Україні та Польщі.

На підтримку збірної України з футболу на Чемпіонаті світу в 2006 році "Тартак" написав пісню "Україно, забивай!", на яку потім зняли кліп.

Влітку 2006 року гурт випустив диск із своєю музичною історією. На ньому були всі 4 альбоми та 1 альбом реміксів.

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Наприкінці осені 2006 року гурт відзначив 10-річчя своєї роботи. До цієї дати спершу запустили оновлений сайт "Тартаку", а пізніше вийшов новий альбом "Сльози Та Соплі".

Особливу популярність здобули пісня та кліп, присвячені бійцям УПА під з назвою "Не кажучи нікому", які "Тартак" випустив у 2007 році.

1 січня 2010 року гурт порадував прихильників наступним альбомом "Опір матеріалів", який пізніше здобув премію "Непопса" в номінації "Найкраща платівка року".

До альбому "Сімка", презентованого в 2012 році, увійшло 12 пісень, на 6 з яких зняли кліпи.

У 2014 році Сашко Положинський започаткував проєкт "Був'є". У цього проєкту є альбом і кілька синглів.

Вже в 2015 році "Тартак" оголосив про вихід нового альбому "Ввічність" та підготовку до туру в честь 20-річчя гурту.

2017 рік відзначився для "Тартаку" виходом альбому "АнТАРТАКтида Частина Друга", а в 2018 році представили десятий альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

7 грудня 2019 року "Тартак" відсвяткував своє 23-річчя на сцені, зігравши концерт в Києві.

Загалом на рахунку гурту 10 студійних альбомів, сотні концертів та величезна аудиторія прихильників, які вірять, що музика легендарного "Тартаку" буде жити в будь-який час і за будь-яких обставин.