"Тартак" продовжить виступати: гурт представить нового вокаліста

Популярний український гурт "Тартак" не планує завершувати кар'єру. Після виходу з колективу Сашка Положинського колектив таки дасть запланований концерт у Києві з новим солістом.

Відомо, що виступ відбудеться 29 березня у столичному "Докер пабі". Це буде дебютний вихід "Тартака" на сцену в оновленому складі. Наразі представники колективу не розсекречують імені вокаліста, який замінить Сашка Положинського.

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Цікаво, що сам артист в захваті від ідеї колег щодо початку співпраці з новим фронтменом. Сашко Положинський зізнався в останньому відеоблозі, що знає цього співака та із задоволенням стежитиме за його розвитком у складі "Тартака". Окрім цього, вокаліст додав, що його колеги по колективу вже пишуть нову музику, яку згодом презентують в оновленому гурті.

Я можу з впевненістю заявити, що "Тартак" продовжує жити з новим вокалістом! Це для мене величезна приємність цього дня... Вокаліст хороший, але я не чув його ще в "Тартаку"… Я співпрацюватиму з моїм дорогим і рідним колективом, допомагатиму, як тільки зможу, можливо, з'явиться натхнення нову пісню написати. Чому б і ні?

– зазначив Сашко Положинський.

Сам артист поки не має наміру повертатись на сцену. Сашко Положинський взяв творчу паузу та надалі готовий підтримувати "Тартак". Також він зазначив, що буде глядачем першого виступу колективу з новим вокалістом.

Сашко Положинський не приховує: упродовж 20 днів він отримав чимало повідомлень та перечитав коментарі прихильників гурту. Деякі фанати підозрюють, що колектив не буде таким цікавим, як раніше. Однак Сашко Положинський попросив не робити поспішних висновків та дати змогу колективу презентувати нового фронтмена.

5 лютого 2020 року Сашко Положинський публічно заявив, що більше не виступатиме у складі "Тартака" і "Був'є". За його словами, це вперше вокаліст покидає одразу дві групи. Що стало причиною такого радикального рішення – наразі невідомо, однак Положинський зізнався, що це було непросто.

За попередніми даними, популярний артист не буде завершувати вокальну кар'єру. Сашко Положинський очікує на нові проєкти, про які наразі розповідати не має наміру.