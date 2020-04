Татова донечка: Кайя Гербер разом з батьком заспівала під гітару – миловидне відео

Американська модель Кайя Гербер навіть до карантину завжди багато часу проводили у колі сім'ї. Завдяки новому відео Кайя вкотре довела, що шанує сімейні цінності та залюбки проводить час з рідними.

Тато Кайї Гербер лише вчора, 27 квітня, відзначив своє день народження – 58 років. І з нагоди такого свята, який вони провели всі в ізоляції, 18-річна Кайя заспівала разом з ним хіт Take It Easy групи The Eagles. Відеоролик зі спільним виконанням Кайя залишила у своєму інстаграмі.

"З днем ​​народження мій компаньйон по аматорській групі і одна любов назавжди. Таймер в духовці, де готувався пиріг, став перкусією", – з гумором написала Кайя. Користувачі залишились в захваті від такого музичного дуету.

На відео можна побачити, що сім'я наразі перебуває у затишному маєтку, який розташований у США на березі океану. Невідомо, чи син іменинника Преслі був на святі, чи перебуває на карантині зі своєю коханою в іншому місці.

До привітань з днем народження долучилась і зіркова дружина Ренді – Сінді Кроуфорд. Супермодель залишила в інстаграмі фотографію чоловіка, на якій також засвітився Джордж Клуні, та зазначила, що вона з дітьми його любить сьогодні і кожного дня.