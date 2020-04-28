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Татова донечка: Кайя Гербер разом з батьком заспівала під гітару – миловидне відео

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Ренді Гербер і донька Кайя
Ренді Гербер і донька Кайя / Instagram / @randegerber

Американська модель Кайя Гербер навіть до карантину завжди багато часу проводили у колі сім'ї. Завдяки новому відео Кайя вкотре довела, що шанує сімейні цінності та залюбки проводить час з рідними.

Тато Кайї Гербер лише вчора, 27 квітня, відзначив своє день народження – 58 років. І з нагоди такого свята, який вони провели всі в ізоляції, 18-річна Кайя заспівала разом з ним хіт Take It Easy групи The Eagles. Відеоролик зі спільним виконанням Кайя залишила у своєму інстаграмі

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"З днем ​​народження мій компаньйон по аматорській групі і одна любов назавжди. Таймер в духовці, де готувався пиріг, став перкусією", – з гумором написала Кайя. Користувачі залишились в захваті від такого музичного дуету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rande Gerber (@randegerber)

 

На відео можна побачити, що сім'я наразі перебуває у затишному маєтку, який розташований у США на березі океану. Невідомо, чи син іменинника Преслі був на святі, чи перебуває на карантині зі своєю коханою в іншому місці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rande Gerber (@randegerber)

 

До привітань з днем народження долучилась і зіркова дружина Ренді – Сінді Кроуфорд. Супермодель залишила в інстаграмі фотографію чоловіка, на якій також засвітився Джордж Клуні, та зазначила, що вона з дітьми його любить сьогодні і кожного дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rande Gerber (@randegerber)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Кайя Гербер Музика
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