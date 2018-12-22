Татова радість: Енріке Іглесіас показав зворушливе відео з дочкою

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який виховує з російською екс-тенісисткою Анною Курніковою двох дітей – близнюків Люсі та Ніколаса, зворушив мережу кумедним відео.

Нове відео Іглесіас опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Співак Енріке Іглесіас розповів про секс з дружиною Анною Курніковою після народження дітей

На короткому ролику артист бавиться зі своєю донечкою. Енріке тримає Люсі на руках і ніби підкидає її. Однорічній дівчинці такі розваги з татком до вподоби, відтак малюк регоче та усміхається.

Шанувальники співака у соціальних мережах приємно здивовані новим відео, адже Енріке виглядає дуже щасливим у ролі ідеального сім'янина.

"Ти є чудовим прикладом того, як людина може бути відомою і успішною, а також як бути справжнім батьком, який піклується про своїх дітей, одночасно", – пишуть користувачі у мережі.

Дивіться відео: Енріке Іглесіас бавиться з дочкою

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.