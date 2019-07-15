Тату на інтимному місці та звабливий купальник: Надя Дорофєєва розбурхала мережу

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка виступає у складі гурту "Врємя и Стекло", показала серію сексуальних фото. Перед камерою вона засвітила татуювання, зроблене на інтимному місці, та розкішну фігуру.

Надя Дорофєєва – одна із тих представниць українського шоу-бізнесу, які не бояться поставати перед камерою у звабливих сукнях або ж купальниках. Відтак зірка з легкістю прийняла пропозицію від чоловічого глянцю XXL, де постала у сексуальних вбраннях. Офіційними знімками зі зйомки Надя Дорофєєва поділилась одразу після випуску нового серпневого номера журналу. На фото вона постала не одна, а зі своїм колегою по дуету "Время и Стекло" Позитивом.

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Як виявилось, це були не всі світлини, зроблені фотографом Ольгою Мишурою. 15 липня запальна артистка показала нові кадри, на яких постала у білосніжному закритому купальнику. Пляжне вбрання підкреслило струнку фігуру Наді Дорофєєвої та її татуювання на інтимному місці.

Спекотний образ зірка доповнила шапкою-матроскою та смугастою кофтою. Зйомка за участю Наді Дорофєєвої відбулась на розкішній яхті на Дніпрі.

Літо, ну ні, ми так не домовлялися. Поверни ось це – "блін, як спекотно",

– з гумором написала Надя Дорофєєва.

Знімки одразу ж викликала шквал захоплення. Всього за добу світлини Наді Дорофєєвої вподобали понад 200 тисяч користувачів мережі, а тисячі з них залишили приголомшені відгуки.



Надя Дорофєєва у купальнику / Instagram / @nadyadorofeeva



Співачка Надя Дорофєєва / Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофєва знялась для чоловічого глянцю / Instagram / @nadyadorofeeva