Татусева дочка: Бредлі Купер прогулявся з Леєю у Нью-Йорку – фото

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Бредлі Купер з дочкою
Бредлі Купер з дочкою / Колаж LifeStyle 24

Голлівудський актор Бредлі Купер потрапив в об'єктиви папараці у Нью-Йорку під час прогулянки з дочкою Леєю, яку народила російська модель Ірина Шейк у квітні 2017 року.

Відколи Ірина Шейк та Бредлі Купер офіційно підтвердили чутки про розрив, зіркова експара розподілила обов'язки навпіл щодо догляду за їхньою спільною дочкою Леєю.

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Так, знаменитості після розставання зберегли дружні стосунки задля спільного виховання дитини і допомоги одне одному. До приклад, під час Тижнів моди, коли Шейк працювала моделлю, Купер дивився за Леєю.

У четвер, 3 жовтня, Бредлі Купер потрапив в камери папараці на прогулянці з маленькою дочкою, яку він тримав на руках. Дівчинка була одягнена в чорно-біле картате плаття і сіру кофту. Голлівудський актор також тримав маленький блакитний рюкзак Леї.

Додамо, наразі немає жодних офіційних подробиць про життя Ірини і Бредлі. Відомо, що Шейк ні з ким не зустрічається і намагається приділяти весь вільний час дочці. Модель зізнається, що після розриву з Купером їй потрібен час, щоб оговтатись,

Бредлі Купер з дочкою
​Бредлі Купер з дочкою / BACKGRID / Daily Mail

Бредлі Купер з дочкою
Бредлі Купер з дочкою / BACKGRID / Daily Mail

Бредлі Купер
​Бредлі Купер / BACKGRID / Daily Mail

Що відомо про розставання Ірини Шейк та Бредлі Купера?

Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.

Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою. Згодом екс-пара домовилась про опіку над дитиною.


Бредлі Купер та Ірина Шейк / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Ірина Шейк Бредлі Купер
Джерело: LifeStyle 24
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