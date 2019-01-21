Татусева дочка: Девід Бекхем похизувався талантом до кулінарії 7-річної Харпер – фото

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Харпер і Девід Бекхем
Харпер і Девід Бекхем / www.gettyimages.com

Щасливий батько і знаменитий 43-річний футболіст Девід Бекхем розповів шанувальникам про кулінарний талант і знання своєї молодшої 7-річної дочки Харпер.

Нове фото Девід Бекхем опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому знімку зображена маленька Харпер у фартуху, яка готує сніданок татові. 

Мій маленький шеф-кухар, спасибі за сендвіч з беконом. Стережись, Гордон Рамзі (британський шеф-кухар, – 24 канал),
– підписав Девід.


Харпер Бекхем / Instagram / @davidbeckham

Згодом британська дизайнерка Вікторія Бекхем також показала зворушливе селфі, на якому Харпер цілує зоряну маму.

"Солодких снів", – зазначила Вікторія у підписі.


Вікторія і Харпер Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Зіркові мами Вікторія Бекхем Діти
Джерело: 24 канал
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