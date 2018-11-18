Татусева донечка: Кайлі Дженнер розчулила мережу фото з бойфрендом і дитиною

21-річна американська світська левиця та базнесвумен Кайлі Дженнер показала шанувальникам зворушливі фото свого коханого, репера Тревіса Скотта, який позує з їхньою спільною 9-місячною дочкою Стормі.

Нові знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зауважимо, що Кайлі Дженнер може похизуватися чудовою кар'єрою у своєму віці, адже вона власниця косметичного бренду, зірка реаліті-шоу та одна з найпопулярніших блогерів в Instagram.

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Однак, за словами Кайлі, її найбільшим досягненням стала сім'я, яку вона рік тому створила з Тревісом.

"Лише люди навколо вас дійсно знають, наскільки важко ти працюєш.... Ми так пишаємося тобою. Ми любимо тебе", – зазначила Кайлі у підписі до фото.



​Тревіс Скотт зі Стормі / Instagram @kyliejenner



​Тревіс Скотт зі Стормі / Instagram @kyliejenner

Що цікаво, Тревіс Скотт залишив коментар, який інтригує. "Я люблю тебе, дружинонька", – написав репер.

Зауважимо, про весілля Кайлі Дженнер не було жодної інформації, однак, якщо це відбудеться – сімейство Кардашян-Дженнер не проведе подію без розголосу.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер народила доньку Стормі 1 лютого 2018 року. Всю свою вагітність вона приховувала новину про народження первістка. Батьком дівчинки був репер і її бойфренд Тревіс Скотт, однак екс-хлопець Кайлі – Тайга, заявив, що теж може бути батьком доньки, тому що в час їхнього розлучення і час зачаття дитини вони ще були в сексуальних стосунках.