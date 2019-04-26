Татусеві принцеси: Роналду зачарував мережу фото з дочками

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Роналду з дочками
Роналду з дочками / Instagram / @cristiano

Португальський нападник Кріштіану Роналду зворушив армію шанувальників ніжною світлиною зі своїми дочками – дворічною Євою та 1-річною Аланою Мартіною.

Чарівне "селфі" Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, у листопаді 2017 кохана Роналду 25-річна Джорджіна Родрігес народила Алану Мартіну від відомого футболіста. А всього у португальського нападаючого четверо дітей: троє старших – від сурогатних матерів.

"Мої принцеси", – лаконічно прокоментував фото щасливий батько.

Роналду з дочками
Роналду з дочками / Instagram / @cristiano

Додамо, днями Роналду знявся у звабливій фотосесії для власної торгової марки CR7. 34-річний футболіст позував на фоні стіни, де написані слова Power (Сила), Strength (Міць), Belief (Віра) та CR7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

 

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Теги: LifeStyle Футбол Новини LifeStyle Діти і неповнолітні Ювентус Кріштіану Роналду
Джерело: LifeStyle 24
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