Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) презентувала ролик до пісні "Жіноча сила", який вже встиг розбурхати мережу. Знаменита українка постала у сукні, яка оголювала її ноги та сідниці.

Тисячі прихильників TAYANNA перебувають в очікуванні виходу її нового студійного альбому. 19 червня артистка анонсувала його вихід, опублікувавши mood-відео до пісні "Жіноча сила".

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Новий трек, який підкорює з перших нот, співачка присвятила всім жінкам, адже переконана, що композиція може надихнути та відкрити особливу силу в кожній.

Дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося, розділити з вами емоцію щастя, безтурботності і віру в світле майбутнє,

– зазначила TAYANNA.

Не менше привертає увагу й ролик, який з'явився на ютуб-каналі артистки. У відео до пісні "Жіноча сила" TAYANNA приміряла світлу сукню з великим розрізом на нозі. Танцюючи під літній трек, артистка грайливо демонструвала у кадрі стрункі ноги.

Дивіться mood-відео до пісні TAYANNA "Жіноча сила": відео