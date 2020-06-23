Українська співачка TAYANNA нещодавно випустила надихаючий та сильний трек про жінок, а згодом презентує свій четвертий музичний альбом. В честь цього вона стала зіркою глянцю Viva!, у якому розповіла про свою творчість, карантин та про сина.

У новому випуску журналу Viva! TAYANNA стала героїнею фотосесії та постала на головній обкладинці глянцю. Для зйомки вона одягнула сексуальне та водночас ніжне плаття зеленого кольору з глибоким вирізом у зоні декольте та під руками.

До слова Зірка комедійного серіалу про російську імператрицю Ель Феннінг знялась у стильному фотосеті

Позувала вона посеред квітів, що дуже нагадує фотосесії американських зірок, до прикладу, ще тоді вагітної Бейонсе.

У відвертому інтерв'ю артистка розповіла, чим займалась на карантині та як проводила свій час із сином Даніелем. За її словами, вони щодня разом робили уроки, медитували та читали. Також вони займались музикою і вона помітила, що в нього все більше пробуджується любов до неї.

"Таке забуте відчуття, як в дитинстві, коли прокидаєшся, і тобі нікуди не потрібно поспішати. У мене нарешті з'явився час для вивчення китайської мови. Я змогла перебрати свій гардероб. Завдяки онлайн-ефірам почала більше спілкуватися з підписниками", – розповіла TAYANNA в інтерв'ю Viva!

Окрім цього, співачка займалась власною творчістю та вже випустила свій перший хіт-маніфест з нового альбому під назвою "Жіноча сила". Відеокліп до пісні вразив шанувальників не менше ніж сам сингл.

На написання маніфесту мене надихнули сильні сучасні жінки, які знають, чого вони хочуть від цього життя, які мають свою думку, йдуть своїм шляхом, слідують своїй місії і призначенню. Якщо хоча б одна жінка, яка заплуталася в житті, прослухає пісню "Жіноча сила", повірить у власні сили і розправить крила, я буду щаслива, що привнесла в чиєсь життя світло,

– прокоментувала зірка.