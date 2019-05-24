TAYANNA і LAUD презентували спільний хіт "Без тебе": ліричне аудіо

Знаменита українська виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) продовжила творчий союз з іншим, не менш відомим співаком LAUD (Владислав Каращук). Після випадкової імпровізації пісні на одному з концертів артистки, менеджмент зірок вирішив випустити першу спільну композицію "Без тебе", яка наразі здобуває неабияку популярність в мережі.

Прем’єра ліричного хіта відбулась 24 травня в прямому ефірі "Сніданок з 1+1" та в радіоефірі NRJ Ukraine о 10:00, а вже згодом його оприлюднили на YouTube-каналі TAYANNA. Варто додати, що це перша дуетна робота співачки в творчій кар'єрі.

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TAYANNA ft. LAUD – Без тебе: дивитись відео онлайн

"Інтимний музичний твір", як це називають представники співачки, став чудовим доповненням майбутнього альбому TAYANNA. У ньому розповідається про гордість, яка заважає людям зізнатись в їхніх почуттях, через що вони залишаються одні і сплять самотні в холодній постелі.

Прем'єра "Без тебе" – це логічне продовження нашого творчого союзу з LAUD. Ми почали імпровізувати і це дійсно переросло в справжню магію. Ох, це хвилююче очікування, але впевнена, ця красива лірична історія обов'язково знайде відгук у ваших cердцях,

– відверто зазначила TAYANNA.

Сам же LAUD додає, що новий сингл не був би таким особливим для кожного з них, якби не їхня дружба тривалістю у 10 років.

"Мені завжди подобався її голос, у неї дуже яскравий і виразний тембр, мені завжди було цікаво попрацювати разом. Пам'ятаю, на першій репетиції до її сольного концерту я взяв гітару, і ми почали імпровізувати, що переросло в справжню магію. Сподіваюся, слухачам пісня "Без тебе" сподобається також, як вона подобається нам", – прокоментував співпрацю з артисткою LAUD.