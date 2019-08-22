TAYANNA травмувала спину під час репетиції "Танці з зірками 2019": деталі

Популярна співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) під час підготовки до першого ефіру "Танці з зірками 2019" отримала травму спини. Попри це артистка вийде на паркет та покаже постановку такою, як її задумували хореографи.

Піар-менеджер співачки Юлія Білошицька в ексклюзивному коментарі LifeStyle 24 розповіла про стан здоров'я зірки. За її словами, TAYANNA отримала травму під час репетиції з Ігорем Кузьменком. Через щільний графік артистка не може пройти повноцінне обстеження, зокрема, рентген, тому достеменно невідомо, яку саме травму отримала зірка.

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Так, вона на репетиції отримала травму. Поки невідомо, що саме з нею, бо на рентген Таня не їздила. У неї немає вільного часу через щільний графік. Але те, що є проблеми з ребром – це точно відомо,

– розповіла Юлія Білошицька.

Перед участю у фестивалі "Українська пісня", що відгримів у Львові 17 серпня, TAYANNA пішла на огляд до лікаря. За попередніми даними, зірка має вивих ребра та міжреберну невралгію, однак точний діагноз їй поставлять після ретельного обстеження.

"Попередньо, це вивих ребра та міжреберна невралгія. Сподіваємось, що найближчими днями ми потрапимо на рентген та дізнаємось більше про травму. Ми переживаємо, щоб все було добре на першому ефірі "Танці з зірками", тому сподіваємось, що на вихідних вона знайде час для обстеження. Наразі у неї весь день – це зйомки, примірки, репетиції, підготовка сина до 1 вересня. Тому можливості це зробити немає", – зазначила Юлія Білошицька.

Водночас лікарі радять артистці упродовж 2 тижнів дотримуватись постільного режиму та зменшити навантаження на спину, однак TAYANNA проігнорувала пораду медиків. За словами піар-менеджера, артистка навіть відмовилась вносити будь-які корективи до її дебютної постановки на "Танцях з зірками 2019" та кількості репетицій.

Таня не хоче зменшувати навантаження. Це її особисте бажання і мотивація, тому вона не змінила навіть кількості тренувань,

– додала Юлія Білошицька.

Сама TAYANNA теж лаконічно прокоментувала інцидент. Співачка заявила, що її професія вимагає активності, тому глядачі побачать її в першому випуску "Танців з зірками" 25 серпня. У мережі вона продемонструвала фрагмент із тренування, а в Instagram-Stories показала, що носить тейпи на спині.

Хоч мені і було заборонено проявляти активність, але професія це зобов'язує,

– пояснила TAYANNA у мережі.

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